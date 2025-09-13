Ксения Бородина прокомментировала дебютную главную роль в кино

Телеведущая Ксения Бородина поделилась впечатлениями от работы над своей дебютной главной ролью в фильме. Звезда призналась, что для неё это — важный шаг и новый опыт, который требует огромных усилий.

«Эта роль стала для меня важным шагом, позволившим погрузиться в мир кино и проявить себя. Теперь я понимаю, сколько труда и усилий стоит за каждой секундой на экране. Это действительно очень непросто», — рассказала Ксения Super.

По её словам, к съёмкам она готовилась серьёзно: с ней занимался педагог по актёрскому мастерству, которому Бородина выразила особую благодарность.

«Когда-то давно я поступила в ГИТИС, даже на один курс с Любовь Аксеновой, но из-за съёмок в Дом-2 не смогла продолжить обучение», — рассказала телеведущая.

Ксения призналась, что 12-часовые съёмочные дни даются нелегко, но она вдохновлена процессом. Особенно радует её то, что на съёмочной площадке рядом с ней часто бывает дочь.

«Она счастлива, потому что вместо школьной парты проводит время со мной на съёмках. Она прирождённая актриса», — добавила Бородина.

Телеведущая подчеркнула, что надеется справиться с новой профессией и показать зрителям достойный результат.

Бородина уже не раз делилась переживаниями о съёмках в личном телеграм-канале. Телеведущая призналась, что много работает над фильмом.