37-летний китайский актер Юй Мэнлун покончил с собой
Ушел из жизни Юй Мэнлун, этим летом ему исполнилось 37 лет.
Юй Мэнлун, родившийся в 1988 году в Урумчи, - актер кино и сериалов, певец и режиссер музыкальных видео, участник топовых телешоу. Карьеру начал в 2010-м.
В 2013-м артист принял участие в вокальном телеконкурсе Super Boy, и тогда же выпустил дебютный сингл. Первый полноформатный альбом - 2015 год.
Актерский дебют - в 2011-м, в короткометражном "Маленьком принце". Фильмография - порядка тридцати проектов. На счету исполнителя несколько национальных наград, включая признание в номинациях "лучший новый артист года" и "актерский прорыв года". Снимался в романтических картинах и фильмах жанра фэнтези.
Исполнитель ушел из жизни 11 сентября в Пекине.
Согласно публикации портала Stars, речь идет о суициде. Криминальная составляющая инцидента полицией исключена.