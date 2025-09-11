37-летний китайский актер Юй Мэнлун покончил с собой

Ушел из жизни Юй Мэнлун, этим летом ему исполнилось 37 лет.

Юй Мэнлун, родившийся в 1988 году в Урумчи, - актер кино и сериалов, певец и режиссер музыкальных видео, участник топовых телешоу. Карьеру начал в 2010-м.

В 2013-м артист принял участие в вокальном телеконкурсе Super Boy, и тогда же выпустил дебютный сингл. Первый полноформатный альбом - 2015 год.

Актерский дебют - в 2011-м, в короткометражном "Маленьком принце". Фильмография - порядка тридцати проектов. На счету исполнителя несколько национальных наград, включая признание в номинациях "лучший новый артист года" и "актерский прорыв года". Снимался в романтических картинах и фильмах жанра фэнтези.

Исполнитель ушел из жизни 11 сентября в Пекине.

Согласно публикации портала Stars, речь идет о суициде. Криминальная составляющая инцидента полицией исключена.