«Это твой момент»: Брендан Фрейзер поддержал Дуэйна Джонсона на показе «Крушащей машины»

Чемпионат.com

Главный редактор отдела наград издания Variety Клейтон Дэвис посетил показ фильма «Крушащая машина». Он заснял встречу исполнителя главной роли Дуэйна Джонсона с другим знаменитым актёром Бренданом Фрейзером.

Брендан Фрейзер поддержал Дуэйна Джонсона
© unsplash

Видео доступно на YouTube-канале Clayton Davis. Права на видео принадлежат Clayton Davis.

Артисты обнялись прямо перед показом драматической картины. Фрейзер, который в 2023 году получил свою первую премию «Оскар» за фильм «Кит», поддержал Джонсона и сказал ему вдохновляющую фразу.

«Это твой момент».

«Крушащая машина» выйдет в прокат 3 октября. Лента расскажет историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Фильм повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.