Умер легендарный актер Эдуардо Серрано, сыгравший в 3000 серий теленовелл

11 сентября в Майами, США, скончался артист, работавший как Эдуардо Серрано, венесуэльский актер кино и ТВ, шоумен, легенда теленовелл, латиноамериканских мыльных опер.

За экранную карьеру, которая стартовала в 1960-х, Серрано сыграл более чем в 3000 эпизодах сериалов.

Андреас Эдуардо Серрано Асеведо (полное имя) родился в 1942 году в Каракасе.

В некрологе, который публикует El Tempo, исполнитель, известный ролями красавцев-сердцеедов, назван иконой кино, театра и телевидения.

Дочь смерть звезды подтвердила.

В числе работ артиста - "Портрет Дориана Грея" 1975-го, "Диниела", "Сулианта", "Соледад", "Девственница Хуана", "Эмилия", "Амазонки", "Маленькие женщины", "Да здравствует Пепа".