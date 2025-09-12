Ушла из жизни звезда бикини-комедий Салли Сачсе

Ушла из жизни Салли Сачсе, заметная фигура поп-культуры. Сачсе - модель, участница конкурса красоты "Мисс Америка", киноактриса и профессиональная фотограф, художница.

© Российская Газета

Как сообщила THR племянница звезды, та умерла в возрасте 82 лет у себя дома, причина смерти не обнародована.

Салли Ирен Роджерс (в девичестве) родилась в 1946 году в Сан-Диего. Еще школьницей выиграла локальный конкурс красоты, что открыло ей дорогу на "Мисс Америка". Тут же подписала контракт со студией.

На экране дебютировала в 1964-м, буквально за пять лет успев сняться в целой обойме легких и целомудренно фривольных пляжных серф-лент: "Мускулы на пляже", "Пляж бикини", "Как справиться с дикими бикини", "Пляжные игры", "Призрак в невидимом бикини" и всякое такое.

Также в фильмографии модели есть несколько культовых и контркультурных проектов: "Трип" (18+) Кормана и Джека Николсона, номинированная на "Оскар" фантастическая лента "Дикарь на улицах", "Дьявольские ангелы" с Джоном Кассаветисом.

Кроме того Салли в течение нескольких лет гастролировал с Crosby, Stills, Nash & Young - в качестве их штатного фотографа.

Муж - певец Питер Сачсе, он погиб в 26 лет в авиакатастрофе, пока Салли была на съемках в Гонконге. На тот момент они были женаты около трех лет. Пилотом самолета был также 26-летний Филип Бент, муж Линды Бент, постоянной экранной напарницы Салли. Он тоже погиб.

В 1970-х у модели был романом с певцом Джексоном Брауном, тот посвятил ей песню Something Fine.