Актриса Тина Стойилкович рассказала, как попала в сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» по мотивам фильма Владимира Меньшова, где сыграла одну из главных ролей.

В беседе с НСН она сообщила, что присоединилась к проекту одной из последних, а кастинг на эту роль длился около года. Стойилкович исполняет роль молодой мамы Ксюши, а повзрослевшую героиню играет Марина Александрова. Действие первых четырёх серий разворачивается в нулевые, последующих — 20 лет спустя.

По признанию актрисы, ей было сложно воплощать образ молодой мамы, так как у неё самой пока нет опыта материнства.

«Когда вся команда работает на тебя, тебе в хорошем смысле не приходится что-то задумывать заранее. Всё настолько складно, ты знаешь сценарий, приходишь на площадку, и все абсолютно готовы работать и поддержать тебя. Это даёт уверенность и чувство свободы», — призналась артистка.

