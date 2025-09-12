В советское время дворянское происхождение могло стать серьезным препятствием для карьеры, поэтому многие артисты предпочитали его не афишировать.

Так, исполнитель роли Остапа Бендера и всеми любимого дяди Мити, Сергей Юрский, происходил из дворянской семьи. Его отец Юрий Сергеевич Жихарев в молодости сменил фамилию на Юрский. У Людмила Гурченко отец был простым рабочим, а мать – дочерью потомственного дворянина Александр Симонов, до революции директора гимназии в Москве.

В дворянской семье родилась и Любовь Добржанская, известная по ролям мамы Юрия Деточкина и Жени Лукашина. Несмотря на амплуа простых женщин, в ее манере всегда ощущалась аристократическая выправка.

Самой впечатляющей была родословная Петра Велиминова. Он происходил из древнего дворянского рода Велиминовых, ведущего начало от ближайшего сподвижника Иван Калита.