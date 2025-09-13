Десять лучших фильмов с Эмили Блант

Подборка с одной из самых красивых и атлетичных актрис.

По словам Эмили Блант, ей всё время приходится держать себя в отличной форме – ведь часто ей предлагают роли крутых героинь.

Биография Эмили Блант

Эмили Оливия Лаура Блант родилась в феврале 1983 года в Лондоне. Её семья была очень обеспеченной: отец – успешный адвокат, мать – бывшая актриса, преподавала актёрское мастерство.

Эмили получила хорошее образование, занималась верховой ездой и музыкой. Казалось бы, у девочки было всё для беспечного детства. Однако омрачало одно – заикание. Из-за дефекта Эмили была изгоем в школе, понадобилось серьёзное лечение, чтобы исправить речь. Только в 16 лет Блант смогла побороть заикание. Забавно, но именно своеобразный метод исправления дефекта сподвигнул Блант выбрать актёрскую профессию. Логопед посоветовал ей говорить не своим голосом, а имитировать чужие. Это помогло, и Эмили очень понравилось представлять себя другими людьми.

Она окончила театральный частный колледж, снималась на телевидении, построила успешную театральную карьеру. Впервые в кино Эмили появилась в историческом сериале «Королева против Рима». За работу в фильме «Моё лето любви» актрису наградили премией BAFTA.

Однако настоящая популярность пришла к Эмили после выхода культового фильма «Дьявол носит Prada» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. Блант была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Правда, работу в картине актриса вспоминает с содроганием. Для образа она должна была выглядеть очень худой, практически измождённой. Она сидела на крайне жёсткой диете на протяжении всех съёмок.

«Всё, что я помню про съёмки «Дьявола» – это постоянное и душащее чувство голода. Меня заставили болезненно похудеть, а потому не давали есть ничего, кроме сырых овощей и фруктов. Это было ужасно», – признавалась актриса.

Спорт и питание

Эмили не любит диеты и в обычной жизни придерживается довольно вольного питания. Однако у актрисы всегда много работы, поэтому приходится себя постоянно контролировать.

«Я могу заниматься фигурой ради роли, но не ради проходов по красному ковру», – уверяет Блант.

Уже несколько лет Эмили Блант занимается спортом с одним тренером – Джейсоном Уолшем. Он старается разнообразить программу занятий, миксует силовые нагрузки с боевыми искусствами, кардио – с гимнастикой. А в повседневной жизни, когда не нужно готовиться к съёмкам, Эмили предпочитает пилатес и йогу.

Например, для фильма «Грань будущего» актриса научилась держать позицию «планш». Был шокирован даже Том Круз.

Эмили давно отказалась от сахара, консервантов и глютена. В её рационе преобладают овощи, фрукты, мясо, рыба, овсянка и чёрный хлеб. Единственное, в чём себе не может отказать Блант – это пицца и кофе.

«Я по жизни очень энергичная. Всегда ищу приключений, новых эмоций и новых возможностей проявить себя. И как-то до сих пор выходит, что я их постоянно получаю. Надеюсь, удача будет со мной ещё долгое время!» – говорила Эмили.

Личная жизнь Эмили Блант

В 2005 году Блант познакомилась в Австралии с канадским музыкантом Майклом Бабле. Они встречались три года и даже планировали пожениться. Но в 2008-м пара разбежалась.

В личной жизни Эмили Блант произошли изменения в том же году, она познакомилась с актёром Джоном Красински – свела их, кстати, Энн Хэтэуэй, с которой Блант подружилась ещё во время съёмок в «Дьявол носит Prada». Через два года пара сыграла свадьбу, у них есть две дочери.

10 фильмов с Эмили Блант

Эмили как талантливая актриса проявила себя в разных амплуа. На её счету и мелодрамы, и боевики, и серьёзные драматические работы.

Жанр: фантастика, триллер

Режиссёр: Джордж Нолфи

Главные актёры: Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Энтони Маки

Возрастные ограничения: 12+

По сюжету конгрессмен Дэвид Норрис узнаёт, что весь мир – лишь иллюзия и идёт по заранее продуманному плану сотрудников загадочного Бюро Корректировки. Как только Дэвиду становится известна правда, его начинают преследовать таинственные люди в шляпах, обладающие сверхъестественными способностями. Единственным человеком, кто верит Дэвиду и готов ему помочь, оказывается хрупкая балерина Элиза.

Чтобы воплотить образ танцовщицы Эмили несколько недель придерживалась низкокалорийной диеты. Кроме того, актрисе пришлось срочно осваивать азы балета и сделать тело изящным. По два часа в день Блант проводила в танцевальном классе, занималась также силовыми нагрузками и кардио. Как только съёмки закончились, актриса отметила это событие роскошным и вкусным ужином в парижском ресторане.

«Петля времени», США, Китай, 2012 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Райан Джонсон

Главные актёры: Джозеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис, Эмили Блант

Возрастные ограничения: 18+

В фильме актриса сыграла мать Сида, мальчика, который в будущем станет опасным преступником по кличке Шаман. Благодаря сверхспособностям он способен разрушать всё вокруг. Чтобы остановить преступления, из будущего отправляется человек, который должен устранить Шамана ещё в детстве.

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Даг Лайман

Главные актёры: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон

Возрастные ограничения: 12+

Для Эмили роль отважной Риты Вратаски стала настоящим испытанием. Актриса тренировалась ежедневно по два часа в течение трёх месяцев. Программа была очень насыщенной – от кроссфита до крав-маги. Но, даже набрав нужную мышечную массу, Эмили едва носила тяжеленный костюм героини. Весил он почти 40 кг.

«В первый раз, когда я надела его, я начала плакать, а потом по-настоящему разревелась: «Том, я не знаю, как мне пройти через эту съёмку, я паникую. Он долго смотрел на меня, не зная, что делать, а потом вдруг изменился в лице: «Просто перестань быть такой жалкой, ладно?». И это подействовало!» – рассказывала Эмили Блант.

Сначала Блант сама выполняла все трюки, но спустя пару месяцев вдруг попросила дублёра. Тома Круза это возмутило, и актрисе пришлось признаться, что она на начальном сроке беременности. Коллеги держали это в тайне от всей съёмочной группы.

«Убийца», США, Мексика, Гонконг, 2015 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Дени Вильнёв

Главные актёры: Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин

Возрастные ограничения: 18+

Чтобы воплотить образ агента ФБР Кейт Мэйсер, Эмили консультировалась с настоящей сотрудницей ЦРУ. Кстати, в фильме есть сцена, когда героиня Блант ударяется головой о балку, пробираясь в туннель наркокурьеров. Актриса стукнулась непреднамеренно, однако режиссёру Дени Вильнёву так понравилась сцена, что он оставил её при монтаже.

А ещё Блант сильно отравилась в Мексике, ей даже пришлось ставить капельницу. С того момента Эмили не может видеть мексиканскую еду.

«Белоснежка и охотник — 2», США, Китай, 2016 год

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Седрик Николя-Троян

Главные актёры: Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, Джессика Честейн, Эмили Блант

Возрастные ограничения: 18+

Эмили воплотила образ Ледяной королевы Фрейи, которая собирает армию и объявляет войну родной сестре – Тёмной королеве Равенне (её играет Шарлиз Терон). Обеими сестрами движет жажда мести, и ни одна из них не готова уступить в борьбе.

Жанр: триллер

Режиссёр: Тейт Тейлор

Главные актёры: Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон

Возрастные ограничения: 18+

В психологическом триллере Эмили снималась, будучи беременной вторым ребёнком. И очень переживала на этот счёт, так как её героиня была по сценарию бесплодна. Рэйчел приходит в себя после тяжёлого расставания с мужем. Каждый день она едет в поезде и проносится мимо симпатичного коттеджа, где живёт девушка. И каждый раз они встречаются взглядами. Однажды соседка бесследно исчезает, и Рэйчел решает разобраться в произошедшем. Расследование приводит героиню к неожиданной развязке.

«Тихое место», США, 2018 год

Жанр: ужасы, драма

Режиссёр: Джон Красински

Главные актёры: Эмили Блант, Джон Красински

Возрастные ограничения: 18+

Удивительно, но на съёмках фильма, где произносится минимальное количество реплик, а герои стараются вести себя ниже травы, тише воды – актриса сорвала голос!

Во время сцены родов Эмили должна была издать душераздирающий крик, и причём с первого дубля. У актрисы это блестяще получилось, однако две недели она восстанавливала связки. Муж Эмили – Джон Красински, который выступил в качестве режиссёра и сыграл экранного супруга, был в восторге:

«Это не актёрское мастерство. Это невероятный талант!»

«Круиз по джунглям», США, Венгрия, Канада, 2021 год

Жанр: приключения, комедия

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра

Главные актёры: Эмили Блант, Дуэйн Джонсон, Эдгар Рамирес

Возрастные ограничения: 12+

Археологу Лили Хоутон в напарники достается Фрэнк, капитан круизного парохода. Вместе с ним и со своим младшим братом девушка надеется обнаружить волшебное дерево, цветок которого обладает невероятными целебными свойствами.

Кстати, Эмили не хотела сниматься и желала взять длительную творческую паузу. Но актрису лично уговорил Дуэйн Джонсон – обаятельному коллеге Блант не смогла отказать.

«Оппенгеймер», США, Великобритания, 2023 год

Жанр: биография, драма

Режиссёр: Кристофер Нолан

Главные актёры: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший

Возрастные ограничения: 18+

Эмили Блант сыграла супругу учёного Роберта Оппенгеймера (его образ воплотил Киллиан Мёрфи). За блестящую игру актрису номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Сам фильм стал сенсацией и произвёл фурор. А в прокате драма Кристофера Нолана набрала почти $ 1 млрд.

«Каскадёры», Канада, Австралия, США, 2024 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Дэвид Литч

Главные актёры: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон

Возрастные ограничения: 16+

Голливудский каскадёр Кольт Сиверс (Райан Гослинг) на съёмках получает серьёзную травму и в порыве гнева бросает и работу, свою девушку – оператора Джоди Морено (Эмили Блант). Но спустя два года Кольт узнает, что его бывшая сама стала режиссёром и снимает фильм. Теперь каскадёр надеется вернуть её расположение и получить работу.