Звезда «Властелина колец» возглавила Гильдию актеров Америки

Шон Эстин был избран 12 сентября 2025 года новым президентом Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), сменив на этом посту Фрэн Дрешер, которая ушла в отставку после четырёх лет на посту президента. «ИнтерМедиа» напоминает, что 54-летний актер более всего известен про роли Сэма в трилогии «Властелин колец», он также снимался в фильмах и сериалах «Капкан времени», «Последний сезон», «Цвет волшебства», «На поверхности», «Очень странные дела», «Перри Мейсон», «Другая реальность» и др.

Эстин входил в состав группы профсоюзов, получившей название «Коалиция». Он победил Чака Славина, члена местного совета профсоюза Новой Англии, который вёл диссидентскую кампанию. Эстин набрал 79% голосов, Славин — 21%. Актриса Мишель Хёрд («Звёздный путь: Пикар»), также входившая в «Коалицию», была избрана секретарём-казначеем.

Сейчас время для оптимизма и творчества, — заявил Эстин, вступая в должность. — Я очень рад, что члены «Коалиции» позволили мне вывести нашу легендарную организацию из этого непростого периода в будущее, где царят уверенность, прогресс и активная позиция.

Интересно, что мать Шона, ныне покойная актриса Пэтти Дьюк, тоже была президентом Гильдии киноактёров США (прежнего профсоюза) с 1985 по 1988 год. Последние шесть лет Эстин активно участвовал в политической жизни Гильдии киноактёров США (SAG-AFTRA) и входил в переговорный комитет во время четырёхмесячной забастовки актёров в 2023 году.