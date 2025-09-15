За год до столетия: как живет актриса Людмила Аринина

Ее часто называют артисткой с трудной судьбой, однако сама она все опровергает, заявляя, что счастлива. В жизни Людмилы Арининой было много как трагедий, так и радостных событий. В свои 98 лет актриса продолжает проявлять бодрость и жизнелюбие, а ее оптимизму может позавидовать каждый.

Будущая звезда сцены родилась в 1926 году в Саратовской области в семье учительницы и художника. Чтобы выжить и не погибнуть от голода, родители с маленькой Людой переехали в Ташкент, где рабочие получали паек побольше.

Даже спустя много лет актриса помнит: в детские годы она мечтала вдоволь наесться сгущенки. Еще девочка хотела стать балериной, но осуществить мечту дочери родители не могли.

Когда началась война, 15-летняя Люда не осталась в стороне. Днем она подрабатывала медсестрой и санитаркой в госпитале, а по вечерам — официанткой в местной столовой. Вскоре отец отправился на фронт, а мать слегла с тяжёлым недугом. Девочке пришлось самой зарабатывать на жизнь и заботиться о родительнице.

В столовой Людмила старалась всем поднять настроение: пела и читала стихи. Именно там ее заметила актриса Дора Вольперт. Она взяла Аринину под свою опеку и начала учить ее актерскому мастерству.

В 1944 году будущая звезда смогла с первого раза поступить в ГИТИС — навыки, полученные от взрослой наставницы, ей очень пригодились. Упорная учеба вскоре дала свои плоды — в 1948 году Аринина получила диплом актрисы.

Путь к славе

Несмотря на талант, в Москве будущая знаменитость работать не осталась. Она много лет отдала Челябинскому драматическому театру. Именно здесь Людмила Михайловна смогла получить свои первые главные роли.

В 1960-е Аринина стала ведущей актрисой ленинградского «Ленкома», затем — московского театра имени Островского, а после перешла в театр Петра Фоменко.

В кино Аринина начала сниматься поздно. Лишь в 1967 году, в возрасте 41 года, она впервые появилась на экранах. Чаще всего она играла одиноких и несчастных женщин, пока в 1973 году не появилась в совершенно новом образе. Она сыграла Царицу в картине «Умные вещи».

Настоящая слава пришла к артистке в 50. Ее просто позвали в фильм «На всю оставшуюся жизнь». Без проб и кастингов. Режиссёр знал: Аринина сыграет так, как надо.

Актриса умело перевоплощалась в разных героинь: от простых домохозяек до медсестер, от учительниц до всем знакомых соседок из подъезда. Даже в детском киножурнале «Ералаш» Людмила Михайловна снималась с радостью.

Ее труд не остался без внимания, и уже в 1976 году она получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Даже в преклонном возрасте Людмила Аринина не бросала съёмочную площадку. Например, в 2015 году она сыграла в драме «Фарца» и в сериале «Склифосовский».

Дважды вдова

Личная жизнь актрисы похожа на череду радостей и бед. Впервые замуж артистка вышла в молодом возрасте. Несмотря на сильные чувства, паре вскоре «стало тесно» жить вместе.

После развода Аринина вышла замуж за режиссёра Николая Мокина. Пара прожила в браке 26 лет. Несмотря на долгую совместную жизнь, счастье семьи омрачало пристрастие мужчины к алкоголю. Людмила всеми силами старалась помочь мужу, надеялась, что он исправится и бросит пагубную привычку, но болезнь оказалась сильнее.

После похорон мужа Аринина не стремилась найти нового спутника жизни, считая, что снова выходить замуж в 60 уже неприлично. Она бережно хранила воспоминания о любимом и называла случившееся своей судьбой.

Однако через некоторое время подруга познакомила знаменитость с Николаем Семеновым. Мужчина был вдовцом. Строгий и сдержанный к проявлению эмоций он часто цитировал классиков, не просил ничего взамен на помощь.

Вскоре пара поженилась. Людмила Аринина отмечала: муж помог ей ухаживать за тяжелобольной мамой, а в 80-летнем возрасте она смогла начать изучать английский язык, отмечая, что супруг позволил ей быть собой.

Мужчины не стало в 2021 году. После смерти мужа актриса осталась совсем одна. Детей или других близких родственников у Арининой нет.

В ноябре артистка отметит 99-летие. Последние 8 лет Людмила Михайловна ведёт тихий и скромный образ жизни. В кино она больше не снимается: нет сил. Заботу о пожилой знаменитости взяла на себя Ирина Пегова.

Актриса нашла для Арининой домработницу и часто заходит в гости. В своем последнем интервью знаменитость отметила: несмотря ни на что, она — счастливый человек. Она смогла дотянуться до мечты и рада, что ее окружают близкие по духу люди.

Коллеги отзываются о Людмиле Михайловне с теплотой и уважением. Они называют актрису настоящей и искренней, честной и доброй.