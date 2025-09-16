Чем сегодня занимаются знаменитые в «нулевых» красотки-актрисы

В начале 2000-х в мире сериалов началась новая эпоха. На экранах появились неизвестные артистки, которые тут же полюбились зрителям. Им подражали, а за их героинь переживали, как за реальных людей. Где сегодня любимые актрисы нулевых? Кто из них продолжает карьеру, а кто выбрал тихую жизнь и семейное счастье — читайте в нашей статье.

Одна из самых ярких актрис начала нулевых. Ее считали иконой стиля, а девушки грезили осиной талией и длинными белокурыми локонами как у Елены. Ее даже сравнивали с Брижит Бардо и Мерилин Монро.

Корикова не скрывала: она с детства мечтала о сцене, поэтому поступление во ВГИК стало настоящим делом чести. Примечательно, что свой звёздный путь артистка начала с маленьким ребёнком на руках.

Звёздный час для миловидной блондинки настал, когда она успешно прошла кастинг в сериал «Бедная Настя». После выхода первых серий жизнь артистки перестала быть прежней: Елену узнавали на каждом шагу, а предложения о съёмках сыпались почти ежедневно.

Помимо сериалов и кино артистка приняла участие во многих телешоу, в том числе «Танцах со звёздами» и «Форте Боярд».

Ещё одним поводом для пристального внимания к Елене стала ее бурная личная жизнь. Артистке приписывали романы с Андреем Чернышовым и Сергеем Астаховым.

А потом блондинка внезапно исчезла с телеэкранов. Позже стало известно: Елена столкнулась с творческим выгоранием и проблемами со здоровьем.

Сегодня Корикова живет в Черногории. Она занимается дизайном загородных домов. Об актёрском прошлом артистка говорит с лёгкой грустью. Елена не скрывает: она скучает по съёмочным площадкам, однако ее жизнь сложилась так, как было суждено.

Анну Горшкову называли эталонной актрисой своего времени. Рождённая в состоятельной семье девушка получила отличное образование: Анна занималась музыкой и балетом, изучала живопись и искусство.

В шестнадцатилетнем возрасте будущая звезда попробовала себя в качестве модели. Успех не заставил себя ждать, и уже вскоре Анна стала выходить на подиумы Парижа. Через два года девушка заявила, что не хочет быть «живой куклой».

Она прошла кастинг в сериал «Бедная Настя», после чего на нее обрушились не только всероссийская слава, но и статус актрисы.

Она могла бы построить блестящую кинокарьеру, однако в 2007 году выбрала семью. Артистка вышла замуж за предпринимателя Михаила Борщева.

Супруг запретил Анне сниматься в кино, из-за чего ее карьера быстро сошла на нет. Через несколько лет пара рассталась, а попытки Анны вернуться в профессию успехом не увенчались.

Сегодня Анна Горшкова занимается модельной карьерой. Также артистка пробует себя в музыке.

Обаятельная медсестра из сериала «Солдаты» покорила сердца миллионов зрителей. Несмотря на то, что с момента выхода первого эпизода картины прошло уже два десятилетия, именно роль медсестры остаётся визитной карточкой Фадеевой.

Выросла Ольга в творческой семье. Ее ждала карьера балерины, однако в хореографическое училище девушку не приняли из-за «неподходящего» веса.

Отказ Фадееву не сломил. Она пошла в театральный лицей, окончив который получила счастливый билет в виде роли в «Солдатах».

После громкого успеха звезда сознательно завершила актёрскую карьеру, отдав предпочтение семье. Знаменитость родила сына, полностью посвятив себя его воспитанию.

В пятнадцатилетнем возрасте будущая знаменитость пришла в модельный бизнес. Необычная внешность и целеустремлённость позволили девушке уже через год украшать обложки ведущих глянцевых журналов.

За восемь лет в Париже Анна получила бесценный опыт жизни и развила стойкий характер.

В России брюнетка легко нашла себя в мире кино. Каждый проект с ней удивлял бешеными рейтингами, а слава Азаровой, казалось, не стихнет никогда.

Однако, будучи на самом пике карьеры, звезда пропала с экранов. Анна решила посвятить себя семье.

С возлюбленным артистка вместе более 20 лет, пара растит четверых детей. В ЗАГС при этом счастливые родители не спешат. По словам Анны: штамп в паспорте — не самое главное в жизни. Важнее всего — чувства и взаимное уважение.

К радости фанатов, артистка снова возвращается на экраны. Анна уже снялась в ряде популярных сериалов.

Звезда сериала «Граница: Таёжный роман» много лет считалась самой востребованной и узнаваемой.

Ольга мечтала быть музыкантом, но, провалив экзамены в «Гнесинке», подала документы в «Щуку». Учёба давалась девушке нелегко, однако она смогла взять волю в кулак и закончить учебу. Вскоре Ольга сыграла свою самую узнаваемую роль и вписала свое имя в историю отечественного кинематографа.

В 2015 году Будина объявила о завершении карьеры. Сегодня звезда курирует несколько детских домов и воспитывает единственного сына.

Настоящее имя знаменитости — Людмила Парыгина. Девушка с эффектной внешностью легко поступила в Щукинское училище и стала одной из артисток «Ленкома».

Слава пришла к Амалии после выхода фильма «Охота на Золушку». Отдавая всю себя кино и театру, Мордвинова смогла стать обладательницей внушительной коллекции наград.

Несмотря на блестящую карьеру, личная жизнь знаменитости не может называться идеальной. Четыре брака не принесли звезде счастья. Сегодня Амалия живет в Америке с четырьмя детьми. Артистка основала центр развития, в котором помогает женщинам обрести внутреннюю гармонию и силу.

А вы, дорогие читатели, помните этих актрис? Кто из них нравился больше всех?