Том Холланд назвал любимый момент из своих фильмов о Человеке-пауке

Недавно Том Холланд рассказал, какой момент из трёх вышедших фильмов о Человеке-пауке (с ним в главной роли) он бы хотел повторить. Актёр сразу же назвал съёмки «Нет пути домой», в которых приняли участие Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.

По словам Холланда, тот день завершился воссоединением трёх братьев, которые давно не видели друг друга. Том называл то время «поистине особенным».

День на съёмочной площадке с Тоби и Эндрю. Он был полон волнения и предвкушения, а завершился воссоединением трёх давно потерянных братьев. Это было поистине особенное время.

Все три исполнителя роли Человека-паука воссоединились и сыграли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», картина вышла в 2021 году.