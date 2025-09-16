Том Холланд назвал любимый момент из своих фильмов о Человеке-пауке

Том Холланд рассказал, какой момент из своих фильмов о Человеке-пауке он бы повторил
Недавно Том Холланд рассказал, какой момент из трёх вышедших фильмов о Человеке-пауке (с ним в главной роли) он бы хотел повторить. Актёр сразу же назвал съёмки «Нет пути домой», в которых приняли участие Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.
По словам Холланда, тот день завершился воссоединением трёх братьев, которые давно не видели друг друга. Том называл то время «поистине особенным».
Все три исполнителя роли Человека-паука воссоединились и сыграли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», картина вышла в 2021 году.