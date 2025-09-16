Виктор Добронравов рассказал, почему мучается всю жизнь

Российский актер Виктор Добронравов признался, что в детстве его недолюбливали коллеги его звездного отца. Его слова передает mk.ru.

Недавно старший сын народного артиста России Федора Добронравова пообщался со зрителями. Виктор рассказал, что с ранних лет много времени проводил в театре вместе с отцом. Он был практически на всех постановках с участием знаменитого родителя, из-за чего его невзлюбили другие артисты.

«Я вырос в театре и всегда смотрел, как папа работает, из зала. При этом меня не любили артисты, потому что я всегда был на шаг впереди сцены и шептал: “А сейчас мой папа встанет на стул”, “А сейчас будет музыка”», — вспоминает Виктор.

Добронравов-младший также поделился, что теперь уже отец посещает спектакли с его участием.

«Я уже работаю больше 20 лет в кино и в театре, и мы с папой любим приходить друг к другу на спектакли и на кинопремьеры, и уже он за меня больше волнуется, чем я за него», — добавил актер.

Но при этом артист признается, что ему не нравится быть похожим на папу. «Я с этим борюсь и мучаюсь всю жизнь», — заключил он.

