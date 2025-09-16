Кто такой Роберт Редфорд

Роберт Редфорд, легендарный американский актер, режиссер и продюсер, ушел из жизни 16 сентября 2025 года в возрасте 89 лет. Согласно сообщениям его представителя, он скончался во сне в своем доме в Сандаунсе, в горах Юты — месте, которое он любил больше всего на свете, окруженный близкими людьми. Редфорд оставил след в мировой культуре, став символом Голливуда 1960–1970-х годов.

Чарльз Роберт Редфорд-младший родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике, Калифорния, в семье бухгалтера Чарльза Редфорда-старшего и его жены Марты. Его детство прошло в типичном пригороде Лос-Анджелеса, где он увлекался спортом, особенно бейсболом, и мечтал о карьере профессионального игрока. Однако после школы, где Редфорд был посредственным учеником, он поступил в Университет Южной Калифорнии (USC) на факультет искусств, но был отчислен из-за плохих оценок.

Это стало поворотным моментом: Редфорд отправился в Европу, где изучал искусство в Академии изящных искусств в Италии и работал в качестве художника. По возвращении в США он серьезно занялся актерским мастерством, поступив в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке.

Ранние годы карьеры Редфорда были отмечены работой в театре и на телевидении. В 1950-х он дебютировал на Бродвее в пьесе "Ты знаешь, о чем я?" и снялся в нескольких сериалах, таких как "Maverick" и "Playhouse 90". Его прорыв в кино случился в 1960-х: в 1962 году он сыграл в фильме "Война и мир" (в роли Николая Ростова), а затем в "Внутреннем круге" (Inside Daisy Clover, 1965) с Натали Вуд. Но настоящая слава пришла в 1967 году с ролью в сериале "Большая долина" (The Big Valley), где он воплотил образ бунтаря. Кульминацией стал 1969 год — фильм "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" с Полом Ньюманом, где Редфорд сыграл Сандэнса Кида. Эта картина не только сделала его звездой, но и заложила основу для образа "идеального мужчины" Голливуда: обаятельного, мужественного и загадочного.

1970-е годы стали золотым периодом для Редфорда. Он снялся в "Кандидате" (The Candidate, 1972), где сыграл амбициозного политика, заработав номинацию на "Оскар". Затем последовали хиты: "Железная дорога" (The Way We Were, 1973) с Барброй Стрейзанд, где его романтическая роль принесла огромный успех; "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby, 1974) по роману Фицджеральда; и "Три дня Кондора" (Three Days of the Condor, 1975) — триллер, подчеркивающий его драматический талант.

В 1976 году Редфорд исполнил роль журналиста Боба Вудворда в "Все президентские люди" (All the President's Men), экранизации скандала Уотергейт, которая получила семь номинаций на "Оскар" и стала одним из самых влиятельных фильмов о журналистике. Этот период закрепил его статус ведущего актера, а его образ — светлые волосы, голубые глаза и спокойная харизма — сделал его иконой стиля.

Переходя от актера к режиссеру, Редфорд дебютировал в 1980 году с фильмом "Обыкновенные люди" (Ordinary People), драматической историей о семейной трагедии. Картина получила четыре "Оскара", включая приз за лучший фильм и за режиссуру для Редфорда, что стало триумфом. Он продолжил режиссерскую карьеру с "Милagro Бинфилд Вар" (The Milagro Beanfield War, 1988), "Изумлением и трепетом" (Quiz Show, 1994) — номинантом на "Оскар" за лучший фильм — и "Легендой Б. Траскотта" (The Legend of Bagger Vance, 2000).

Как актер, Редфорд вернулся в 1980-х с ролями в "Из Африки" (Out of Africa, 1985) с Мерил Стрип и "Неприкаянно" (Indecent Proposal, 1993). В 1990-х и 2000-х он снялся в "Скауте" (The Horse Whisperer, 1998), где также выступил режиссером, и "Человеке, который изменил все" (The Legend of Bagger Vance, 2000). Позже, в 2010-х, появились роли в "Волке с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013) и "Кэптен Америке: Первая мстительница" (Captain America: The Winter Soldier, 2014) как Александр Пирс.

Помимо кино, Редфорд был пионером независимого кинематографа. В 1978 году он основал Институт Sundance в Юте — центр для поддержки молодых талантов. В 1981 году на его базе стартовал фестиваль Sundance Film Festival, который стал ключевой площадкой для инди-кино, открыв миру таких режиссеров, как Квентин Тарантино и Стивен Содерберг. Редфорд также был страстным защитником окружающей среды: он основал Американский центр за реформы в кино и телевидении, боролся за сохранение природы и продвигал экологические темы в своих проектах. Его активизм включал поддержку демократической партии и кампании против климатических изменений.

Личная жизнь Редфорда была полна взлетов и падений. В 1958 году он женился на Лоле Ван Вагенен, с которой у него родилось четверо детей: Скотт (1959, умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти), Шауна (1960), Джеймс (1962–2020, умер от рака) и Эми (1970). Брак распался в 1985 году. В 1988-м Редфорд женился на художнице Сибилле Сзаггарс, с которой жил до конца жизни. Он пережил потерю сына Джеймса в 2020 году, что сильно повлияло на него, но продолжал работать, фокусируясь на наследии.

Награды Редфорда впечатляют: "Оскар" за режиссуру "Обыкновенных людей" (1981), почетный "Оскар" (2002), два "Золотых глобуса" (за "Обыкновенных людей" и за вклад в кино, 1994), BAFTA и Премию имени Сесила Б. ДеМилля. В 2016 году он получил Президентскую медаль свободы от Барака Обамы. Роберт Редфорд ушел на пенсию в 2018 году после фильма "Старая гвардия" (Our Souls at Night), но его наследие живет в сотнях фильмов, фестивале Sundance и вдохновении для поколений. Он был не просто звездой — он был визионером, изменившим лицо американского кино.