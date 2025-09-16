Забытая звезда: перед своим юбилеем умер парализованный актер Стивен Форсайт

Скончался Дональд Стивен Форсайт, канадский артист в самом обширном смысле слова - киноактер, музыкант, композитор, фотограф, журналист, хореограф, поэт, певец и автор песен. Форсайт родился 22 сентября 1940 года, умер 11 сентября.

Форсайт некоторое время работал шансонье в Париже. Оттуда перебрался в Рим. Записывался. В 1960-х начал делать карьеру в кино, попав туда случайно, и далее отметившись рядом жанровых, по большей части, картин.

Самая известная из них - "Топор для новобрачной" Марио Бавы. Плюс - спагетти-вестерны "Кровь за кровь", "Смерть не считает доллары", "В тени Кольта", ленты "Человек из Толедо", "Ярость в Марракеше" и другие.

Несмотря на неплохие перспективы, фактурный Форсайт был недоволен ролями, которые ему предлагали, вернулся в Канаду и сосредоточился на музыке и фотографии.

В декабре 2018-го артист перенес два тяжелых инсульта, которые его парализовали.

О кончине подзабытой звезды сообщают ресурсы, посвященные нишевому кинематографу. Он умер в Торонто.