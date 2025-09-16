На съемках боевика «Скорость» в 1994 году между Киану Ривзом и Сандрой Буллок, казалось, вспыхнуло нечто большее, чем просто партнерская симпатия. Химия на экране была очевидной, и многие зрители верили: этот роман вот-вот продолжится за кадром. Но этого так и не произошло.

Годы спустя Сандра призналась: она была без ума от Киану – обаятельного, молчаливого, немного загадочного. Однако, по ее словам, «он, похоже, не интересовался ей». А Киану просто ничего не знал.

Лишь недавно, в одном из интервью, актеру рассказали об этом признании. Киану улыбнулся и признался, что тоже все это время был влюблен в Сандру. Они оба этого не знали. Два сердца, полных чувств, так и не встретились, потому что не сказали об этом вслух.

В 2006 году они снова сыграли влюбленных, на этот раз в романтической драме «Дом у озера». Но и тогда их экранная любовь не перешла в реальность.

