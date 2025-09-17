Феде Альварес рассказал о своем отношении к сиквелу фильма «Чужой: Ромул»

Режиссёр Феде Альварес рассказал, что на самом деле он никогда не планировал быть постановщиком продолжения фильма «Чужой: Ромул». Несмотря на то, что снимать картину он не будет, Альварес, как говорил ранее, хотел бы написать для неё сценарий.

По словам Феде, его история с «Ромулом» такова, что он снял это кино и ушёл на высокой ноте.

Не думаю, что я когда-либо планировал снять продолжение. Мы всегда знали, что будет, когда заканчивали работу — это одна из тех вещей, когда ты приходишь, делаешь что-то и уходишь. Кэмерон, Финчер… все эти режиссёры, которых я люблю, делают так же.

Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в августе 2024 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, а в прокате собрала около $ 350 млн.