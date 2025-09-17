Россияне назвали самую красивую актрису

Турецкая звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заняла первое место по количеству упоминаний о красоте среди актрис в соцсетях, следует из совместного исследования Kion и «Медиалогии».

© Соцсети

Турецкая актриса Ханде Эрчел названа самой красивой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа, передает ТАСС. Исследование провели онлайн-кинотеатр Kion и компания «Медиалогия».

Ее имя упоминали в контексте «красоты» 35 тыс. 705 раз – почти в четыре раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 тыс. 390 раз.

В топе голливудских актрис, которых чаще всего связывают с красотой, оказались Ева Лонгория (6 тыс. 885 упоминаний), Марго Робби (6 тыс. 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 тыс. 717 упоминаний). Среди российских артисток лидируют Юлия Снигирь (6 тыс. 561 упоминаний), Светлана Ходченкова (4 тыс. 762 упоминаний), Марина Александрова (3 тыс. 635 упоминаний), а также Анна Чиповская и Любовь Аксенова.

Анализ затронул многочисленные социальные платформы, форумы и блоги, включая «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники», Telegram, TikTok, Rutube и YouТube. В исследовании рассматривались публикации за период с 1 января по 31 августа 2025 года. В «Медиалогии» отмечают, что россияне проявляют одинаково высокий интерес к обсуждению женской привлекательности как среди отечественных, так и среди зарубежных актрис.

Ранее актриса и обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020» Ханде Эрчел заявила в Москве о желании познакомиться с творчеством Юры Борисова.

