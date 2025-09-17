Михаил Ефремов пытается реанимировать актерскую карьеру

Вышедший из колонии Михаил Ефремов снимется в нескольких фильмах
Известный российский актер Михаил Ефремов, в этом году вышедший по УДО из колонии, где отбывал наказание за пьяное смертельное ДТП, изо всех сил старается реанимировать карьеру.
Как мы писали ранее, он уже получил работу на сцене, официально войдя в труппу театра Никиты Михалкова "Мастерская "12". Там он, предположительно, сыграет в спектакле "Без свидетелей".
Как рассказал продюсер Евгений Морозов, Ефремов хочет получить больше работы. В частности, он уже принял три предложения о съемках и репетирует несколько киноролей.
Кроме того, заслуженный артист ждет интересных предложений в рамках театральной сферы и отправится в гастроли по стране, сообщил Морозов.
До этого утверждалось, что Ефремов не торопится снова сниматься в кино, планируя заняться пошатнувшимся здоровьем.
Также сегодня сообщили, что информация о разводе Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой не соответствует действительности.