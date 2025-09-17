В фильме по Resident Evil сыграет актер Пол Уолтер Хаузер

Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе фильма по знаменитой видеоигровой серии Resident Evil произошло пополнение. В хорроре сыграет актёр Пол Уолтер Хаузер, известный по таким картинам как «Дело Ричарда Джуэлла» и «Голый пистолет».

Кого именно воплотит на экране артист, пока неизвестно. Ранее стало известно, что в экранизации сыграет Остин Абрамс, который уже снимался в недавнем успешном проекте режиссёра Зака Крегера, хорроре «Орудия».

Премьера новой экранизации Resident Evil состоится в сентябре 2026 года. Ранее стало известно, что сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад. Постановщик ленты Зак Креггер заявил, что фильм не будет брать за основу историю из игр.