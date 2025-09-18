Погиб 46-летний актер «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210» Брэд Эверетт Янг

Трагически погиб Брэд Эверетт Янг, известный американский фотограф, актер кино и ТВ и каскадер с фильмографией в два десятка пунктов.

© Zuma/ТАСС

В июле ему исполнилось 46 лет.

Как пишет THR, артист погиб в ДТП. По словам представителя, в автомобиль Янга в лоб въехала на автостраде другая машина. Янг погиб на месте, водитель второго автомобиля госпитализирован.

Брэд Эверетт Янг, родившийся в Виргинии, изучал журналистику и психологию. В школе был редактором газеты, в колледже - журнала, работал графическим дизайнером. Переехав в Лос-Анджелес, сотрудничал с ведущими глянцевыми изданиями.

Снимался с конца 1990-х: "Беверли-Хиллз, 90210", "Практика", оригинальные "Зачарованные", "Военный ныряльщик" с Де Ниро, "Ангелы Чарли", третий "Парк Юрского периода", "Анатомия страсти", "Терминатор: Битва за будущее".