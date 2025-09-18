Сильвестр Сталлоне поделился секретом о приквеле «Рэмбо»

На подкасте Bingeworthy канала The Playlist гостем стал знаменитый актёр Сильвестр Сталлоне. Он рассказал о приквеле культовой серии фильмов «Рэмбо».

По словам артиста, несколько лет назад он предлагал снять фильм с использованием искусственного интеллекта, чтобы омолодить самого себя. Однако авторы от идеи с дипфейком решили отказаться, назвав Сталлоне «сумасшедшим».

«Все считали меня сумасшедшим, но я предлагал снять "Рэмбо" с использованием ИИ. В наше время искусственный интеллект достаточно продвинут, чтобы герой мог пройти через Сайгон, а зрители — увидеть его в 18-летнем возрасте. Мы бы фактически использовали тот же образ».

Актёр также рассказал, что считает роль Джона Рэмбо практически невыполнимой задачей для любого. Всё потому, что оригинальный образ стал слишком культовым.

О производстве приквела знаменитой серии стало известно в мае. Картина получила название «Джон Рэмбо», и у неё уже есть сценарий. Главную роль сыграет Ноа Сентинео («Под огнём»), а режиссёром выступит Ялмари Хеландер («Бессмертный»).