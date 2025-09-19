Кит Харингтон снимется в экранизации «Повести о двух городах» Диккенса

Кит Харингтон сыграет главную роль в мини-сериале BBC и MGM+ «Повесть о двух городах» (A Tale of Two Cities) - экранизации классического романа Чарльза Диккенса. Как сообщает BBC, в касте также заявлены Франсуа Сивиль («Три мушктёра», «Разбитые сердца») и Миррен Мак («Страйк», «Мисс Остин»).

Лондон, 1782 год. Война между Францией и Британией накаляется, - сообщается в синописе. - Жизнь молодой женщины, Люси Манетт (Мак), переворачивается с ног на голову, когда она получает сообщение из Парижа: её отец, считавшийся погибшим почти 20 лет, возможно, жив. Посланник – французский эмигрант-идеалист Шарль Дарней (Сивиль) – арестован и обвинён в государственной измене. Люси заручается помощью блестящего, но эксцентричного молодого адвоката Сидни Картона (Харингтон), чтобы освободить Дарнея в надежде, что он поможет ей добраться до Парижа и найти отца. Встреча Люси с Дарнеем и Картоном образует мощный и сложный любовный треугольник. Оба мужчины борются за то, чтобы быть достойными её любви, и Люси разрывается, не зная, кого выбрать. Но ни один из них – физически столь похожий, но духовно совершенно противоположный – не может избежать встречи с другим. Вместо этого они оказываются связанными друг с другом в жизни и смерти, через триумфы, трагедии, брак и убийство.

Съёмки 4-серийного фильма запланированы на октябрь. Режиссерское кресло займет Хун Хау («Ритмично напевая», «Элис и Джек»), сценарий написал Дэниэл Уэст («Главарь», «Порох»).

Премьера «Истории двух городов» состоится на канале BBC в Великобритании и на канале MGM+ в США.