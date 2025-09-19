Умер снявший десятки культовых фильмов ужасов Серджо Сальвати

17 сентября в родном Риме ушел из жизни Серджо Сальвати, кинооператор, оператор-постановщик, актер, педагог, одна из ключевых фигур итальянского жанрового кинематографа.

© скриншот из фильма «Зомби 2»

Сальвати работал с мэтрами и снял одиннадцать лент Лучио Фульчи, в том числе "Зомби-2" 1979-го - базовый проект зомби-мувиз, а также вереницу лент Чарльза Бэнда. Как помощник оператора работал на "Хорошем, плохом, злом" Леоне.

О кончине кинематографиста сообщает Dagospia (в РФ ресурс заблокирован).

Серджо Сальвати родился в 1934-м. Карьеру в кино начал как ассистент оператора - благодаря связям в индустрии отца.

В фильмографии - более семидесяти отметок: "Четыре всадника Апокалипсиса", "Семь нот в темноте", "Серебряное седло", "Город живых мертвецов", "Седьмые врата ада", "Дом на краю кладбища", вторые "Гоблины", "Повелитель кукол", "Восковая маска".

Снялся в "Седьмых вратах ада", появлялся в многочисленных сериалах и документальных проектах о кино.