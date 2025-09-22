Что стало с Анной Синякиной из «Ворошиловского стрелка»

Катя Афонина из легендарного фильма Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" вызвала бурю эмоций у российских зрителей. Попавшей в лапы негодяев девушке сочувствовали многие. А все благодаря великолепной игре Анны Синякиной. Но, прославившись на всю страну, актриса постепенно исчезла. Оказывается, Анна до сих активно снимается в кино, просто, предпочитает уединенность и практически не появляется на светских мероприятиях.

На момент съемок в "Ворошиловском стрелке" Синякиной было всего 17 лет. В 1999-м премьера картины стала одним из наиболее значимых культурных событий года. Как и полагается, внимание было приковано к молоденькой актрисе. Харизматичная, открытая и такая талантливая — Анна моментально влюбляла в себя публику. Однако, несмотря на удачный дебют, дальнейшая карьера актрисы сложилась не так, как у многих ее коллег, ставших звездами отечественного кинематографа.

Роли, которая бы затмила Катю, Анна пока не получила. Зато Синякина успела окончить музыкальное училище, а после училась в ГИТИСе на курсе Валерия Гаркалина.

Поклонники могут оценить талант повзрослевшей Анны в фильмах "Гонка за счастьем", "Солдатские сказки Саши Черного", "Позднее раскаяние". Особую поддержку молодой актрисе оказывал Карен Шахназаров. Он пригласил Синякину исполнить роль Дарьюшки в "Палате № 6" и служанки Аннушки в "Анне Карениной".

На театральной сцене артистка тоже добилась успеха. После ГИТИСа ее приняли в труппу "Школы драматического искусства". Анна выходит на родную сцену до сих пор. Она играет в спектаклях "Три сестры", "Торги", "Сэр Вантес. Донкий Хот", "Тарарабумбия", "Демон. Вид сверху".

В 2022 году на экраны вышел фильм "Надвое", в нем Синякина сыграла жену героя Данилы Козловского, а спустя год была громкая премьера с участием Анны — фильм "Кеша должен умереть". На данный момент Синякина снимается в комедии "Безбашенная", где ей досталась роль почтальона Оксаны.

Сегодня Анне 44 года. Она четко разделяет работу и личную жизнь, не светится в желтой прессе, не любит появляться на красных дорожках. Поэтому так и не известно, вышла ли Синякина замуж, и есть ли у нее дети.