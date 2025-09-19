Почему Риз Уизерспун не сыграла главную роль в «Исчезнувшей»

Гостем подкаста Las Culturistas стала знаменитая актриса Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»). Она рассказала, что должна была сыграть в знаменитом триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая».

Актриса сообщила, что автор оригинального произведения Гиллиан Флинн хотела видеть её в образе главной героини. Однако, когда проектом занялся Финчер, он решил, что Уизерспун абсолютно не подходит на роль Эми. Артистка не жалеет об этом и похвалила Розамунд Пайк, которая воплотила образ в картине 2014 года.

Дэвид Финчер усадил меня и сказал: «Ты совершенно не подходишь для этой роли, и я тебя на неё не возьму». У меня было много разговоров с писательницей Гиллиан Флинн, и она сказала: «Нет, я бы очень хотела, чтобы ты это сделала». Но Финчер отказал мне. Для меня это было прежде всего проверкой на самолюбие. Однако он был абсолютно прав. А Розамунд Пайк просто дьявольски сыграла эту роль.

«Исчезнувшая» рассказывает о женщине по имени Эми, которая внезапно исчезает. Её муж начинает искать героиню, несмотря на то что его самого подозревают в её убийстве. Картина вышла в 2014 году и была высоко оценена как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 88% свежести от обозревателей и 87% от зрителей.