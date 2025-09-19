Андрей Золотарев рассказал о работе над экранизацией «Трудно быть богом»

Султан отечественной сценаристики Андрей Золотарёв рассказал "РГ" о работе над сценарием для экранизации повести Стругацких "Трудно быть богом" и о табуировании фантастов на Западе.

Фильм "Трудно быть богом" режиссирует Дмитрий Тюрин ("Триггер"). История будет о супер-землянине XXII века по имени Антон (исполняет сербская кинозвезда Александар Радойичич), который на далекой планете наблюдает, как средневековое государство Арканарское падает в тёмные века. Под именем Румата Эсторский он будет сражаться против зла, но с одним условием: ему, как специальному исследователю, не дозволено влиять на ход событий. Актерский состав впечатляет - Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый.

Дистиллировал сюжет для экрана Андрей Золотарёв. О том, что этот фильм займет особое место в культурном сознании зрителя, говорят два факта. Во-первых, не секрет, что работа Золотарёва с незримым словом киноэкрана делает российские фильмы и сериалы последних 10 лет бестселлерами: "Слово пацана. Кровь на асфальте", "13 Клиническая", "Сто лет тому вперед", сценарии для трилогии "Лед", "Триггер". Во-вторых, отношение Андрея к многократно воспроизводимому наследию фантастов: "Стругацкие - это мировой феномен. Есть определенная амплитуда у отечественной литературы, она то становится интересной на Западе, то перестает быть интересной. Я должен сказать, что до попытки изоляции нашей литературы, которая сейчас происходит, планировался в Голливуде запуск истории по "Пикнику на обочине", что говорит о том, что это абсолютно международная вещь".

Кстати, вот еще пара слов Андрея про русскую культуру за рубежом в контексте творчества Стругацких:

"То, что они сейчас сами себя искусственно ограничивают - они дураки, потому что много наших сюжетов абсолютно соответствует философии всех западных стримингов, которые сами формулируют, что их истории - это local for global (LFG). А Стругацкие это абсолютно LFG - это очень наша история, она про Россию или Советский Союз, как угодно. Это может быть ретрофутуризм, это какой-то выдуманный мир Полудня, но всегда их творчество очень русское, в том смысле, что оно очень наивное, а с другой стороны, очень точное. И это поразительное сочетание, это то, чего нет ни у одного другого фантаста, это невероятно круто. Это совершенно точно мировой феномен. Рано или поздно они придут к тому, чтобы это сделать, это правда потрясающий материал".

"Нельзя сказать, что мы делали то, что нет у Стругацких, но иногда какие-то их мысли вдохновляли нас попробовать провести новые линии, - говорит Золотарёв про отличие сценария от первоисточника. - Поступки героев поменялись, события добавились, персонажи - немножко их больше, чем в оригинальной истории. Расширился мир: есть немножко Ирукана, чуть-чуть Соана, то, что было отголосками у Стругацких. Есть вещи, которые были вдохновлены строчками Стругацких. Например, в какой-то момент главный герой вдруг задумался, а что будет, если главный бандит, один из основных антагонистов этой истории, человек, абсолютно представляющий из себя зло в чистом виде, оказался в Мире Полудня, оказался среди землян, - из этой строчки родилась целая линия, которая у нас есть в сериале".

Повесть Стругацких - небольшая, а сериал заявлен на 8 серий. Как выкручивались сценаристы?

"Действия хватает на одну серию, если плотно рассказывать эту историю. И одно дело, когда ты писатель и можешь позволить себе поразмышляешь на страницах книги. Другое - когда ты сценарист и у тебя другой инструментарий: есть только зрительские глаза и уши. И только с ними работаешь. Так что пришлось растягивать эту колбасу, придумывать новые линии. Я не то чтобы с ними конкурирую, со Стругацкими, я просто пытался искренне сделать стилизацию: как они могли бы продолжить рассказывать эту историю", - не оправдывается, но констатирует факт автор сценария.

Сложно сказать, какая из существующих экранизаций удовлетворяет фан-базу АБС. Сам Борис Натанович хвалил первую часть "Обитаемого острова" Бондарчука. "Устроить" "Пикник на обочине" Тарковского удалось с девятого варианта сценария - с большой вариацией гения-режиссера на тему первоисточника. А "Трудно быть богом" Германа-отца и Германа-сына, фильм, на который ушло 14 лет и до которого не дожил младший Стругацкий, судя по всему, оставил смешанное впечатление. Для узко-фанатской экранизации повести фильм привлек слишком крупные инвестиции: ленту продюсируют Фёдор Бондарчук, Теймур Джафаров, Wink.ru, НТВ.

Андрей Золотарёв считает, что в новой экранизации сохранен дух Стругацких: "Они авторы моего детства. Я с огромным уважением к ним отношусь. "Трудно быть богом" - это просто настольная книга была". Поскольку мы сами любим эту книгу, это история, которую мы делаем от фанатов для фанатов. Мы делаем это для тех, кто любит Стругацких, и мы сами с большим трепетом относимся к этой истории. Понятно, что в процессе что-то претерпевает изменения. Но сами персонажи не так сильно поменялись".

Топ произведений Стругацких от Золотарёва:

"Пикник на обочине".

"Трудно быть богом".

"Малыш".

"Град обреченный".

"Отягощенный злом".

…И пару слов о литературных предпочтениях Андрея:

"- Я в этом смысле попсой занимаюсь… Читаю то же, что и все, то, что во главе тиражей. - Анна Джейн? (Смеется) Нет, это Пелевин, Иванов".

Насколько сильную алхимическую реакцию запустил Андрей в своей работе над экранизацией повести "Трудно быть богом", увидим на премьере сериала в 2026 году. Пожелаем успехов команде, которая успела столкнуться с опасностью на съемках в Иране.