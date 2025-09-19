Актер Куценко ответил, кем вдохновлялся для роли в новом фильме

Российский актер Гоша Куценко на премьере сериала «Встать на ноги» рассказал, чем вдохновлялся для воплощения на экране образа бывшего заключенного. Его цитирует Woman.ru.

По словам Куценко, он не пил, не ел, отказывал себе во всем, смотрел советские фильмы, много общался с людьми и жил затворнической жизнью.

Кроме того, Куценко съездил к тюрьму к своему другу — актеру Михаилу Ефремову, который отбывал срок за ДТП и освободился по УДО. Он признается, что у заключенного артиста позаимствовал для роли особенности взгляда.

»[Режиссер Павел Тимофеев] говорит: ''Что ты увидел в Мише? '' Я говорю: ''Я увидел очень ясные глаза''. Говорит, глаза я украл у Миши», — делится 58-летний актер.

Ефремова Куценко называет гениальным человеком и выражает уверенность, что после возвращения на сцену тот будет «играть как бог».

«Эта трагедия, которая случилась, он все это искупил», — заключил артист.

