Глава «Союзмультфильма» высказался об ИИ в мультипликации

В производстве фильмов для детей и младших школьников мы давно стали экспертами, а вот подростковая территория пока плохо освоена. Таким мнением поделился с "РГ" после сессии о киноиндустрии на слете Всемирного фестиваля молодежи гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

- Язык мультипликации универсальный, и большая часть мультфильмов во всем мире делается для детей, это самая открытая аудитория. У них нет шор, они готовы смотреть и отечественные, и зарубежные ленты, - отметил Машковцев. - Но есть одна проблема. Когда вы делаете мультфильм, вы серию создаете полгода или полный метр - четыре года. И что обо всем этом думает зритель, вы узнаете только спустя время, через кассовые сборы, рейтинги. Поэтому возможность поговорить с молодой аудиторией напрямую, как на этом фестивале, очень важна.

Искусственный интеллект - еще одна тема для дискуссии среди кинематографистов и мультипликаторов.

- На самом деле с авторским правом постоянные сложности. Поскольку искусственный интеллект - явление достаточно новое, все чувствуют себя с ним незащищенными, - подчеркнул спикер. - Мы не понимаем, до каких пределов этично им пользоваться. Большинство студий пытаются обучать ИИ на своих же материалах. А что произойдет, если посторонние захотят учить ИИ на чужих работах? Вот тут и начинается дилемма. Пока мы делаем первые шаги в творчество с ИИ, юристы тоже пытаются за нами поспеть…

Машковцев рассказал, что уже есть фестиваль фильмов, сделанных с использованием ИИ. Но все равно в титрах всегда значится имя конкретного человека, который все это придумал.

- Анимация всегда была искусством, связанным с технологиями. И на каждом этапе их развития все начинали бояться, что сейчас ноу-хау узурпирует творчество. Но с приходом творцов технологии становились только сложнее, - добавил Машковцев. - В конце 90-х появилась компьютерная графика. И она не убила творчество, а породила в анимации десятки новых профессий. То же происходит и с ИИ.

Глава "Союзмультфильма" считает, что мультфильмы нашего детства устарели не столько по содержанию, сколько по форме.