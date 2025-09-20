Избежавшие гибели в Кармадонском ущелье актеры вспомнили Сергея Бодрова

23 года назад трагически погиб актёр и режиссёр Сергей Бодров — младший. Сход ледника Колка в Северной Осетии унёс жизни 125 человек, в том числе 44 участников съёмочной группы фильма «Связной», второй картины Бодрова. Избежали гибели девять человек, среди них — актёр конного театра «Нарты» Казбек Багаев, который на пять минут опоздал на автобус до Кармадонского ущелья. В интервью RT он и другие члены команды Бодрова вспомнили тот роковой день.

«Связной» был второй режиссёрской работой Сергея Бодрова — младшего. Идея картины пришла Бодрову в 1999 году в Болгарии во время съёмок фильма «Восток-Запад», в котором он сыграл одну из ролей. На площадке Сергей познакомился с двумя парнями из Дагестана, которые скрывались за границей, вспоминала жена Бодрова Светлана. «Эти полубандиты рассказали ему, как они убегали, как прятались, про какую-то реально существующую колдунью, которая им повстречалась. И Серёга за ними всё записывал», — рассказывала она СМИ.

По сценарию действие фильма разворачивалось во Владикавказе. Сюжет картины рассказывал о наркокурьере Кате, которая обладает мистическими способностями.

«Там было смешение жанров невероятное и свойственное большим художникам. Это и детектив, и мистика, и философская притча, и драма, и мелодрама. Такой симбиоз внутреннего мира человека молодого и при этом глубоко образованного, умного. Вот всё в этом сценарии было», — рассказала RT Анна Дубровская, которая должна была играть главную женскую роль.

Знакомство с режиссёром на пробах произвело на актрису неизгладимое впечатление.

«Я увидела этого парня, который отличался какой-то невероятной свободой: и в том, как он держится, и в том, как разговаривает. Но он не вёл себя как звезда, а был скромным, даже, наверное, побаивался меня, как учитель, который первый раз пришёл в новый класс», — вспоминает она.

Примечательно, что в финале «Связного» в живых остаётся как раз героиня Дубровской и персонаж Александра Мезенцева — оба актёра участвовали в других мероприятиях и в Кармадонском ущелье 20 сентября не были. Анна Дубровская улетела в Москву играть Дездемону в спектакле «Отелло».

«После спектакля у меня было ещё два дня в столице. Я пришла на репетицию, и мне сказали, что новости есть о потере связи с Бодровым. Я тогда даже не придала этому большого значения, бывают же в горах разные ситуации. А потом шёл один день, другой, и становилось понятно, что нечто страшное случилось», — вспоминает Анна.

«Мы стояли слишком долго»

Позднее актриса узнала, что из съёмочной группы, кроме неё, не попали под сход ледника ещё восемь человек. Все они по разным причинам в момент катастрофы находились в других местах — порой по невероятному стечению обстоятельств. Так, Казбек Багаев, актёр конного театра «Нарты», возвращался на поезде во Владикавказ с четырёхдневных гастролей. В этот же день он должен был прибыть в Кармадонское ущелье.

По словам актёра, на вокзале его встречал кастинг-директор картины, но в Беслане поезд задержался. «Я не знаю, что там произошло на железной дороге, но мы стояли слишком долго», — вспоминает Казбек в разговоре с RT.

С Бодровым-младшим Багаев познакомился ещё на съёмках фильма «Война»: «Звёздной болезни у него никогда не было. Сергей всегда подходил и здоровался со всеми, со съёмочной группой, с каждым человеком из массовки. Опаздывать не хотелось, поэтому решили вызвать такси и доехать до вокзала так».

По дороге Багаев попросил водителя остановиться возле его дома, чтобы быстро забросить вещи. Но пока возился с багажом, торопившиеся коллеги не стали дожидаться Казбека и уехали без него. Когда Багаев добрался до театра, чтобы уехать в ущелье оттуда, то оказалось, что он разминулся со всей своей группой.

«Мне сказали: «Не мог раньше прийти? Пять минут назад все уехали», — вспоминает Казбек. Догонять их, по его словам, уже не имело смысла, и актёр полдня ходил расстроенный, а вечером узнал, что в Кармадонском ущелье произошла трагедия. «Семь актёров театра «Нарты», с которыми я должен был работать, погибли», — вздыхает он.

Один из операторов «Связного», Игорь Гринякин, отработал в тот день в ущелье всю свою смену.

«Успели снять сцену в тюрьме, когда один из персонажей знакомится с героиней. И успели снять встречу отца и сына, как главный герой возвращается после армии», — вспоминает собеседник RT.

Уехал он со своей коллегой Натальей Вотрен за десять минут до схода ледника.

«Такая большая группа обычно с места съёмок выдвигается в караване, в организованной колонне. Пока сложат аппаратуру, загрузят все вещи... Но я уехал, не дожидаясь её», — поделился Гринякин. О трагедии Игорь узнал только на следующий день.

Позднее появились конспирологические версии, что группа могла успеть уехать до схода ледника, но кинематографистов якобы задержали местные жители, которые пригласили их к себе в гости. Экспертизы показали, что на группу обрушился вал ледяных осколков вперемешку с обломками горной породы, который нёсся со скоростью 200 км/ч. Казбек Багаев приехал на место трагедии на следующий день, 21 сентября.