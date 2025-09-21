Памела Андерсон снимет сериал о своей героине

Памела Андерсон вместе с сыновьями Брэндоном Томасом Ли и Диланом Джаггером Ли объявила о создании продюсерской компании And-Her-Sons Productions. Первым проектом новой студии станет сериал, основанный на комиксах 1990-х годов Barb Wire издательства Dark Horse Comics. В центре сюжета окажется Барбара Копецки, более известная как Барб Уайр — наёмница, действующая в мрачном городе Стил-Харбор. Персонаж уже знаком зрителям по фильму 1996 года, в котором главную роль исполнила сама Андерсон. Картина получила культовый статус среди поклонников актрисы, несмотря на смешанные отзывы критиков.

Комикс Barb Wire впервые вышел в 1993 году, а с 1994 по 1995 год было опубликовано девять выпусков. Позже в 1996-м появился мини-сериал из четырёх эпизодов, а в 2015 году Dark Horse выпустила ремейк из восьми частей. Новый сериал обещает расширить вселенную персонажа и представить её в более драматическом ключе. Создатели намерены показать не только боевую сторону героини, но и личные конфликты, с которыми она сталкивается в суровом мире Стил-Харбора.

К премьере сериала издательство также готовит новое издание комиксов. В феврале 2026 года выйдет том, который объединит все ключевые истории о Барб Уайр и дополнительные материалы, что станет важным событием для поклонников как комиксов, так и актрисы.