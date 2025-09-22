Как Михаил Ефремов возрождает свою карьеру

У 61-летнего заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который в начале текущего года вышел из колонии, возрождается карьера.

В декабре он готовится выйти на сцену театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", где сыграет главную роль в постановке "Без свидетелей".

А еще ранее стало известно, что, вопреки прежним сообщениям в СМИ, актер намерен в ближайшее время вернуться и в кино - он уже принял три предложения о съемках.

Как сообщает сейчас Mash, как минимум один из контрактов уже подписан, а гонорар Ефремову составит 13 миллионов рублей.