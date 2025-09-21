«Я плакал». Никита Панфилов раскрыл, что мучает его более 30 лет

Звезда сериала «Пес» Никита Панфилов откровенно рассказал о проблеме, мучающей его 30 лет. В беседе с Вадимом Верником в шоу «Актерская студия» на VK Видео артист признался, что непросто пережил раннюю потерю волос.

Рассказывая о своей жизни в новом интервью, 46-летний Никита Панфилов решился признаться в сокровенном. Как оказалось, в 16 лет у будущего актера стали выпадать волосы, что стало для подростка настоящим потрясением. Артист раскрыл: такая же проблема была у его родственников по мужской линии.

«Я сфотографировался на паспорт в 16 лет, и на следующий же день у меня начали выпадать волосы. Прям магия какая-то. Я плакал перед зеркалом, когда у меня выпадали волосы. Вот так вот берешь, а у тебя в руках остаются все волосы, как будто радиация какая-то произошла. Может быть, это гормоны. Что у деда, что у прадеда, что у отца, у всех одно и то же», — поделился Никита Панфилов.

Спустя годы звезда сериала «Пес» смог полностью принять себя и даже шутит над своей внешностью. Недавно Никита Панфилов заявил, что лысые мужчины сейчас в моде, потому что это красиво выглядит:

«Считаю, что лысые актеры спасут мир».

Примечательно, что скоро на экраны выйдет комедия с характерным названием «Лысый нянь», где артист сыграл главную роль.

