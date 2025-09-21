Измены, слухи об отце и уход в религию: как живет Мария Голубкина

Мария Голубкина — российская актриса. В кино она снимается с 16 лет, и уже за первую главную роль в мелодраме «Ребро Адама» получила премию «Созвездие» в номинации «За дебют». Она работала радио- и телеведущей, участвовала в телевизионных проектах и известна по таким фильмам, как «Свадьба», «Француз», «Чокнутая». 22 сентября актрисе исполняется 52 года. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Детство и юность Марии Голубкиной

Мария Голубкина родилась 22 сентября 1973 года в Москве. Ее мать — актриса Лариса Голубкина. Ряд источников высказывает предположение, что биологическим отцом Марии является режиссер Николай Щербинский-Арсеньев, а Андрей Миронов впоследствии оформил удочерение. Однако Мария и Лариса не подтверждали этой информации.

«Мой настоящий отец — Андрей Александрович Миронов. И, если бы папа был жив, он бы всем за такие разговоры ноги оторвал. <…> И, когда мне вдруг стали говорить, что Миронов — мой отчим, что я не имею к нему никакого отношения, что я примазываюсь, я только удивлялась этим глупым речам», — цитирует слова Марии «7 Дней».

В детские годы Мария Голубкина занималась конным спортом, достигла второго взрослого разряда и одержала победу в Кубке Москвы среди любителей. Однако в итоге она выбрала театр. Маша принимала участие в спектаклях Театра Российской армии, где работала ее мать, а после школы поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

Карьера Марии Голубкиной

Впервые Мария появилась на экране в фильме «Ребро Адама». Тогда ей было 16 лет, и за главную роль она получила премию «Созвездие» в номинации «За дебют».

«Я снялась в кино, и уже стало понятно, куда я пойду. Хотя до фильма "Ребро Адама" я не задумывалась об актерской карьере. Совершенно посторонние люди говорили: "Ну, наверное, будешь артисткой". И меня это страшно раздражало», — рассказывала актриса «7 Дней».

Учась в театральном училище, Голубкина снялась в фильмах и сериалах: «Завтра» (1992), «Сыскное бюро "Феликс" (1993), "Хоровод"» (1994).

После завершения обучения она устроилась в Московский театр Сатиры. Одной из заметных работ актрисы стала роль Ани Фоминой в спектакле «Яблочный вор». Одновременно с работой в театре она принимала участие в кинопроектах. Особую известность Мария получила благодаря роли в трагикомедии Павла Лунгина «Свадьба», премьера которой прошла на Каннском кинофестивале. На этом же фестивале в 2000 году фильм был отмечен наградой за лучший актерский ансамбль.

За 2000-е актриса сыграла более пятнадцати ролей в кино, половина из которых — главные, в том числе — Марина Соколова в «Афере», Линда в «Пятом угле», Анна во «Французе».

В 2007 году Голубкина стала актрисой Московского драматического театра имени Александра Пушкина. Спустя три года вместе с бывшим супругом Николаем Фоменко ушла из театра после смены руководства.

Далее актриса работала в антрепризе. В 2022 году стало известно, что Мария присоединилась к труппе Центрального академического театра российской армии.

С 2011 года она снялась в криминальном фильме «Чокнутая», сыграв капитана милиции Екатерины Кержаковой, в детективном сериале «Куба», в картине «Синхронистки», в мини-сериале «Ни к селу, ни к городу». Одно из последних для Марии стала роль следователя Анастасии Смирновой в драме Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», которая вышла на экраны в 2022 году.

Мария Голубкина на телевидении

В начале 2000-х Мария была ведущей передачи на радиостанции «Танго». Вскоре после этого ей предложили вести дневное шоу на одном из радио. В 2005 и 2006 годах Голубкина также входила в состав жюри Высшей лиги КВН.

С 2014 года она совместно с Маргаритой Митрофановой выступала ведущей радиопрограммы «Любовь и голуби». В числе интересных проектов для актрисы также значится телевизионное шоу «Девчата», которое транслировалось на телеканале «Россия-1». Среди ведущих также были Ольга Шелест, Марина Голуб и Юлия Барановская. Однако шоу продержалось в эфире лишь два года.

Личная жизнь Марии Голубкиной

В молодости у актрисы был роман с Андреем Соколовым, который был известен благодаря роли студента Сергея в фильме «Маленькая Вера». Они собирались пожениться, но Мария встретила Николая Фоменко, музыканта и лидера бит-квартета «Секрет».

Они поженились в 1995 году и прожили вместе 13 лет. В браке родились двое детей — Анастасия и Иван. О своем расставании Мария и Николай сообщили в радиоэфире. Сначала Мария рассказывала, что муж изменял ей, а позже призналась, что сама погуливала от мужа. В итоге основной причины пара так и не назвала, сославшись на разлад в отношениях.

«Наш брак закончился намного раньше, чем мы поставили печать о разводе. И сначала расстались, а уже потом у Коли завязались отношения. У нас не было так, что я такая была прекрасная и замечательная, мы жили душа в душу, и вдруг он встретил какую-то Василису. Конечно, нет. Разлад случился намного раньше», — рассказывала актриса в программе «Мой герой».

Спустя годы Мария признавалась, что считает бывшего мужа мудрым и трудолюбивым.

«Он патологический труженик. Рядом с таким человеком надо тоже вкалывать. А я ленивая очень. Он настоял на том, чтобы дети получали образование за границей. Я уступала ему в его решениях относительно наших детей», — сообщила актриса в программе «Жизнь и судьба».

Фоменко после расставания с Голубкиной довольно быстро снова женился. Мария же так и не создала новую семью. В 2017 году актриса встречалась с Борисом Ливановым, сыном актера Василия Ливанова. Они даже подали заявление в ЗАГС, но вскоре расстались. Мария заявила, что вместе с Борисом они прожили четыре месяца и надоели друг другу.

На данный момент Мария не состоит в отношения, но не исключает, что однажды снова пойдет под венец. В программе Пятого канала «Светская хроника» она заявляла, что пока не видит достойных кандидатов в мужья.

«Терпеливый должен быть мужчина, потому что, а у нас вообще, честно говоря, с этим проблема. <…> Нужен партнер, друг, а дружить-то никто не хочет», — рассказывала Голубкина.

Сестры Мария Голубкина и Мария Миронова: дружба спустя 30 лет

У Марии Голубкиной есть сводная по отцу сестра Мария Миронова. Она родилась в браке Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Две сестры-ровесницы учились в разных классах одной школы и не общались. Их знакомство произошло лишь на съемках фильма Павла Лунгина «Свадьба».

«Мы с Машей в старших классах оказались в одной школе. Учились в параллельных классах, ходили мимо друг друга и лишь кивали головами:"Здрасьте". Не представляли, как себя вести. Наши родители не позаботились о том, чтобы нас познакомить», — рассказала Голубкина «7 Дней».

Они сдружились и позже Миронова поддержала Голубкину в период развода.

«Я переехала в Машину квартиру и года два там прожила. Сестра приходила ко мне. Мы сидели долгими зимними вечерами, разговаривали», — вспоминала Голубкина.

Весной 2025 года сестры впервые вышли на сцену театра в одном проекте — в спектакле-концерте «Синяя Птица». Этот спектакль была посвящен их родителям, и его премьера состоялась в день смерти матери Марии Голубкиной — Ларисы Голубкиной. Трагическая новость застала их во время последней репетиции за час до показа.

Где сейчас Мария Голубкина

Сегодня Мария Голубкина продолжает играть в театре и сниматься кино. Она также активно ведет соцсети, где общается с подписчиками.

«Я так развлекаюсь и общаюсь со своими подписчиками. Ну хочется иметь какой-то отклик от зрителей, потому что с критиками сейчас какая-то напряженка, им особо стало неинтересно, а мне хочется получать обратную связь.. Меня такое общение вдохновляет, и я вижу, что людям не все равно. Я им даже отвечаю», — рассказывала Мария «МК».

В последние годы в различных интервью Голубкина все чаще рассказывает о своем отношении к религии и своем приходе к вере.

«Это было неожиданно, словно в какой-то момент открылась дверь. Ведь у верующего нет вопросов, а у неверующего нет ответов. Ощутить молитвенное настроение, неожиданную благодать во взрослом возрасте — большая радость и дар», — говорила актриса.

Некоторые фильмы с участием Марии Голубкиной: