Дэйв Батиста рассказал, каких коллег больше всего не любит

Актёр Дэйв Батиста в интервью Collider рассказал о своём отношении к тем деятелям кино, которые постоянно жалуются на свою работу. По словам Дэйва, у него нет желания работать с теми, кто вечно чем-то недоволен.

Батиста отметил, что он искренне счастлив заниматься своей работой, поскольку он ощущает, что именно это — его призвание. Более того, актёру нравится взаимодействовать со всеми причастными к процессу людьми.

Я как раз в том возрасте и на том этапе жизни, когда жизнь чертовски коротка. Я хочу работать с людьми, которых я люблю и уважаю, потому что я люблю это дело. Я не хочу слышать, как люди ворчат, жалуются, стонут и охают из-за того, что мы делаем одно дело.

По словам Батисты, он попытается максимально реализовать себя и извлечь максимум из профессии.