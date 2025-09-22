Александр Петров может сыграть Лермонтова в новом фильме Лунгина

Лунгин приступает к созданию психологического триллера о жизни и загадочной гибели Михаила Лермонтова. В главных ролях ожидаются Александр Петров, Алиса Фрейндлих и Максим Матвеев.

Павел Лунгин, известный своими глубокими психологическими работами, объявил о подготовке масштабного кинопроекта, посвященного жизни и трагической гибели Михаила Лермонтова. Фильм, жанр которого определен как психологический триллер, будет исследовать не только биографические факты, но и атмосферу рока, сопровождавшую поэта в последние годы его жизни.

Особое место в картине займет образ Фатума в виде таинственного Черного человека — символа неотвратимой судьбы.

По информации источников, на главную роль претендует Александр Петров, уже имеющий опыт воплощения сложных исторических персонажей, включая Николая Гоголя. Алиса Фрейндлих может сыграть бабушку поэта, оказавшую значительное влияние на его судьбу, а Максим Матвеев — Николая Мартынова, друга и убийцы Лермонтова.

На роль возлюбленной поэта Екатерины Сушковой рассматриваются Елизавета Базыкина и Софья Синицина.

Съемочный процесс планируется начать в конце 2025 года с акцентом на историческую достоверность и атмосферное воссоздание эпохи.

Проект уже вызывает значительный интерес у поклонников творчества Лермонтова и ценителей авторского кино, обещая стать одним из самых обсуждаемых культурных событий 2026 года.