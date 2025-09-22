Евгений Серов: Пускепалис снимался в нашей картине бесплатно

20 сентября 2022 года в автомобильной катастрофе в Ярославской области погиб Заслуженный артист России Сергей Витауто Пускепалис. Сергей перегонял в Москву купленный им автомобиль для нужд защитников Донбасса. В третью годовщину гибели актера мы поговорили о Сергее с человеком, который хорошо его знал, с режиссером Евгением Серовым.

— Евгений Александрович, ты познакомился с Сергеем Пускепалисом в Ярославле?

— Да, познакомились у Юрия Ваксмана в «Доме актера». Сергей любил Ярославль, он же был и главным режиссером, а потом и худруком Волковского театра. А в 2008 году, когда я снял «Откричат журавли», мне угрожали смертью люди, неверно истолковавшие картину. Тогда Сережа пришел ко мне и сказал: «Никто тебя не тронет». Помню, это были напряженные недели. И Пускепалис был первым, кто меня поддержал.

— Ты ведь работал с Пускепалисом. Твой фильм «Портной из Бруклина» — одна из последних актерских работ Сергея. Как тебе с ним работалось?

— Наш фильм. Не мой, наш. Мы его делали вместе с Сергеем. Ты знаешь, мы с ним были абсолютными соратниками. С ним было невероятно легко работать. При всей внешней веселости и легкости нрава Пускепалиса, он был ответственным настолько, что шестиминутные монологи у него от зубов отскакивали. И он чутко слышал режиссерские задачи. Очень профессиональный подход. Редкий. С полуслова, с полужеста… Если бы наши диалоги на площадке кто-то записывал, это было бы смешно. Потому что какие-то мычания, междометия, жесты, «а тут побольше», «а тут поменьше», и так далее.

Не скажу, что мы были закадычные друзья, но много общались в течение пятнадцати лет. И застолья случались, и просмотры спектаклей, и беседы о театре, о кино. Сережа был пытливый человек. Он очень подробно меня расспрашивал о том, что я увидел, что понравилось, что не понравилось в его спектаклях. Никогда не отпускал без подробного разговора. Помню, я пытался смыться после его спектакля «Три сестры». Из театра выбегаю — и он стоит. И говорит: «А ты куда собрался?» Я говорю: «Ну как… Я все посмотрел, спасибо, очень здорово». А он говорит: «Не-не-не, это так не работает. Надо посидеть, обсудить».

— Посидели?

— Еще как! После «Трех сестер» расстались около трех часов ночи.

— Поговорим о твоей поездке на Донбасс с фильмом «Портной из Бруклина»?

— Да, в рамках Международного православного кинофестиваля «Русское сердце» в 2023 году мне предложили проехать с фильмом по разным городам: Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Луганск. В том числе и в память о Сергее Пускепалисе. Мы показывали наш фильм, и это было великое счастье. И для нас, и для зрителей. Судя по реакциям. В «Портном» ведь особенный актерский ансамбль. Не представляю, кто бы это мог сыграть, кроме Пускепалиса и Юрия Ваксмана. На Донбассе невероятно пытливые люди. Я думал, что «Портной из Бруклина» воспримут зрители, которые уже пожили, что-то в жизни понимают… Потому что метафора этой истории — о человеческом покаянии.

Но, к моему удивлению, оказалось, что из шестисот зрителей в одном из кинотеатров Луганска процентов восемьдесят была молодежь. Студенты и не только. И было видно, что они изголодались по каким-то серьезным вещам. Видимо, трагические события на Донбассе дали переоценку многих ценностей даже молодым людям. Они задавали глубокие серьезные вопросы. А что вы имели в виду здесь? А что здесь? Картина идет час пятнадцать, а меня не отпускали после просмотра три часа. И я с удовольствием отвечал. Мы дискутировали даже. Выходили на библейские темы, на Достоевского, на вечные вопросы жизни и смерти, совести, покаяния.

— А ведь в основе-то довольно простая американская пьеса про деньги.

— Да, это история про страхового агента, который убивает портного по фамилии Московиц, чтобы аннулировать невыгодный банку страховой контракт. Эта пьеса шла в «Камерном театре» у Юрия Михайловича Ваксмана. И когда он предложил мне ее экранизировать, я ему честно сказал: «Юра, мы дружим тридцать пять лет, и я не имею права тебе врать. Эта пьеса не стоит того, чтобы ее экранизировать. Потому что она ни про что. Она про деньги». Он со мной согласился: да, в таком виде она не годится. Потом я долго думал, что бы такое сделать, чтобы пьеса стала о важном, о вечном. И вдруг мой многолетний соратник, моя жена Елена Витальевна говорит: «А чего ты мучаешься? Пусть страховщик будет ангелом». И мне как будто в голову гвоздь забили. В течение недели я ходил по городу по двадцать километров в день. И придумал историю по мотивам пьесы. Московиц долго мучился чувством вины, и ангел пришел к нему под видом страхового агента, чтобы помочь покаяться, снять тяжесть с души. Он же ангел, он знает, что портной через два часа умрет. И он хотел помочь, чтобы тот ушел свободным, открытым. В итоге получилась светлая история про настоящее, искреннее, глубокое покаяние. А этого агента-ангела блестяще сыграл Сергей Пускепалис.

— Да, картина потрясающая. И очень мощный финал, я картину посмотрел дважды и оба раза до слез буквально. А как появился в этом проекте Пускепалис?

— Ваксман отправил Сергею сценарий. Пускепалис прочел и мгновенно отреагировал, сценарий понравился. И спросил, кто будет это снимать. Юра сказал: «Кто писал, тот и будет. Женя Серов». И Сергей ответил: «У Женьки буду сниматься даже бесплатно». Так и вышло. Пускепалис снимался в нашей картине бесплатно. Собственно, и все мы работали не за деньги: и Ваксман, и я, и наш замечательный оператор Сергей Павленко. Бюджет был только на производство. Но все мы решили, что хотим сделать что-то вот такое очень важное.

— Вернемся к Донбассу? К поездке в рамках фестиваля. Как это было?

— А тут удивительным образом совпало все. Сергей же часто возил на Донбасс не только спектакли, но и гуманитарную помощь. Он всем помогал. Его там обожали, конечно. И я счел большой честью показать там наш фильм. Из Москвы до Луганска ехали на машине. Без остановки пятнадцать часов. И вот так началось путешествие нашей с Пускепалисом и Ваксманом картины по новым российским территориям.

— Скоро состоится еще одна поездка на Донбасс с «Портным из Бруклина»? Это так?

— Да, недавно опять позвонил администратор фестиваля. Они хотят организовать день памяти Сергея, это двадцатого сентября будет. В Донецке. Пригласили, попросили привезти картину, сказать несколько слов о фильме, о Пускепалисе. Он хоть и не из Донбасса, но был настолько справедлив и сформирован как личность, что считал помощь этим регионам своим важнейшим долгом. И всегда жестко ставил на место людей, которым не очень это все нравится, которые по другую сторону. Никогда он ни перед кем не юлил, не пресмыкался. Ему неважно было, кто перед ним. Он держал свою позицию. Позицию русской культуры.

— Кстати, о русской культуре. Вот ты состоявшийся режиссер, автор легендарного сериала «Боец» и многих других картин… А как ты считаешь, что сейчас происходит в нашем кинематографе?

— Как сказал Юрий Визбор когда-то, а Олег Митяев замечательно спел эту песню по-своему: «Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах». Могу сказать одно. Конечно, человек слаб и борьбу со стремлением к комфорту во многих случаях художники проигрывают. Люди перепутали искреннюю настоящую радость и комфорт. Они просто смешали это все. Но это разные вещи, они на разных берегах находятся. Либо ты ищешь только успешности, любо ты ищешь любви в том, что делаешь.

Справка

Евгений Александрович Серов родился 19 июля 1962 года в Рыбинске Ярославской области. Советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист. Окончил Ярославское театральное училище. Актерские работы: «Затерянный в Сибири», «Время танцора», «Классик», «Next 2», «Боец», «Бесы», «Морской патруль», «Черные волки», «Кухня» и другие. Режиссерские работы: «Боец», «Подкидной», «Гидравлика», «Огуречная любовь», «Портной из Бруклина» и другие. Лауреат многих российских и международных кинофестивалей.