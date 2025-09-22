Оксана Сташенко поддержала Ксению Бородину во время съемок в кино

Актриса Оксана Сташенко поддержала Ксению Бородину, получившую роль в фильме «За любовь». Некоторые восприняли эту новость неоднозначно: в Сети завязалась жаркая дискуссия по поводу того, что человек без актёрского образования снимается в кино. Впрочем, некоторые не видят в этом ничего необычного.

Например, Сташенко уверена, что ответственность за выбор актёров лежит в том числе и на режиссёре. И если во время проб он увидел в артисте потенциал, то может снять его в своём фильме.

«Если опытный режиссер умеет работать с непрофессиональными актерами, то почему бы и нет? Изначально ведь проходят кастинг-пробы на роли. И режиссер видит, можно ли из данного человека сделать на экране хорошего артиста. Все-таки кино — это режиссерская работа. Там есть монтаж», — цитирует актрису «Мир Новостей».

Сташенко также добавила, что на сегодняшний день появление в кадре непрофессиональных актёров — явление частое. Некоторые, по её словам, даже покупают себе роли.