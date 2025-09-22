Дуэйн Джонсон поделился самой главной болью в своей жизни

Актёр Дуэйн Джонсон в недавнем большом интервью поделился личным моментом из жизни, который морально ранил его больше всего остального.

© Кадр из фильма «Миссия: Красный»

Речь идёт про момент, когда 15-летний Дуэйн вместе с мамой возвращался из магазина домой и увидел уведомление о выселении. В тот момент мама актёра сильно расплакалась, а Джонсону было больно на это смотреть, потому что он понимал, что ничем не может помочь маме в данный момент.

Самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал, была, когда нас выселили с Гавайев и меня отправили в Нэшвилл к отцу. Это ранило моё сердце. Мне было больно видеть маму такой.

По словам актёра, в итоге он отправился к отцу, но на месте его встретил даже не он, а мужчина по имени Боб, который отвёз Дуэйна в мотель.