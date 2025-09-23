Почему Фрейндлих на съемках влепила пощечину Гузеевой

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» вышел на экраны в 1984 году. И сразу же на него обрушился шквал критики. Его ругали за опошление и упрощение классики, за отсутствие положительных героев, за неумение передать атмосферу эпохи. А вот зрители приняли и полюбили картину сразу. Только в год выхода его посмотрели 22 млн человек. А журнал «Советский экран» на основании опроса зрителей назвал «Жестокий романс» лучшим фильмом года.

© Кадр из к/ф «Жестокий романс»

«Сыграть такое могла только Алиса Фрейндлих»

Эльдар Рязанов собрал в своем фильме блестящий актерский ансамбль. Да и не только актерский. В кадре мы видим великолепную работу истинных мастеров: оператор Вадим Алисов снял для фильма изумительные по колориту и настроению пейзажи в контрсвете осеннего солнца. А кинохудожник Александр Борисов создал для фильма эффектные интерьеры купеческих особняков, пароходных кают и ресторанов той эпохи.

Эльдар Рязанов изначально знал, кого снимет в двух главных мужских ролях. Впоследствии он писал в своей книге «Неподведенные итоги»: «Еще в процессе чтения пьесы я сразу же представил себе исполнителей двух главных ролей. Я увидел в Паратове Никиту Михалкова, а в Карандышеве – Андрея Мягкова и заручился предварительным согласием этих двух актеров».

Август 1983 г. СССР. Москва. Актер Андрей Васильевич Мягков в роли Карандышева, режиссер-постановщик Эльдар Александрович Рязанов (справа налево на первом плане) и актер Никита Сергеевич Михалков в роли Паратова (в центре на втором плане) во время просмотра отснятого материала на съемках художественного фильма "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Николаевича Островского "Бесприданница".

Фото: ТАСС/Николай Малышев

На роль матери главной героини режиссер выбрал великолепную Алису Фрейндлих. Рязанов хотел, чтобы ее героиня была более сложной, чем во всех предыдущих постановках пьесы «Бесприданница» в театре и в кино. Режиссер писал:

Эльдар Рязанов Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер «Мне Харита Игнатьевна Огудалова виделась еще молодой женщиной лет сорока максимум. Да, она мать троих дочерей, но в те времена рожали рано. И она еще не прочь устроить свою личную жизнь. А на руках три дочери. Одну выдала замуж за иностранца – неудачно, оказался шулером. Другая вышла замуж за грузина – он ее зарезал из ревности. Теперь надо младшую, самую дорогую, отдавать. Мне хотелось, чтобы, с одной стороны, Харита Игнатьевна вызывала сочувствие, с другой – внушала бы отвращение тем, что заискивает перед богатыми. Сыграть совокупность этих качеств, по-моему, могла только Алиса Фрейндлих».

Даже на второстепенные роли Эльдар Рязанов пригласил прекрасных актеров: Алексея Петренко, Виктора Проскурина, Георгия Буркова, Александра Панкратова-Черного. Никаких проб не было, режиссер заранее знал, кто кого будет играть.

Открыть новую незаурядную актрису – вот о чем мечтал мастер

Сложнее всего оказалось выбрать актрису для исполнения главной женской роли. Эльдар Рязанов хотел открыть новое актерское имя. Ведь именно он когда-то стал первооткрывателем талантов Ларисы Голубкиной и Людмилы Гурченко. Новая незаурядная кинозвезда, которая шагнет в мир прямо с его ладони – вот о чем мечтал мастер.

Поэтому при отборе актрис на роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» учитывались следующие критерии: юность, красота, грациозность, аристократичность, музыкальность и отсутствие большого актерского опыта. Претендентку искали среди студенток театральных вузов по всей стране.

По словам Александра Панкратова-Черного, сыгравшего в картине офицера Ивана Петровича Семеновского, ассистенты режиссера пересмотрели фотографии около полутора тысяч молодых актрис. По другим данным, претенденток на роль было около 500, но и эта цифра грандиозна. В результате остановились на студентке Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Ларисе Гузеевой.

Впрочем, когда юная актриса явилась на пробы, она поначалу потрясла своим хипповским видом всю съемочную группу. Рваные джинсы, разноцветные ногти, монетки в волосах и сигарета в зубах. Завершением образа стали уральский выговор и базарные интонации девушки.

Впрочем, когда с нее смыли кричащую косметику, переодели в сообразное эпохе платье и сделали прическу, то режиссер решил рискнуть и утвердил ее на роль. К тому же, как вспоминал впоследствии кинооператор Вадим Алисов, Гузеева «подкупила Рязанова тем, что могла плакать моментально и сколько угодно».

К сожалению, то, что легко давалось Ларисе Гузеевой на пробах, никак не получалось у нее во время съемок.

«В театральном Гузееву ничему не научили, – вспоминал впоследствии Эльдар Рязанов. – Она была очень талантливой, возбудимой, нервной барышней. Актриса с замечательной внешностью, фигурой, нестандартным лицом. Но работать с ней было, конечно, очень трудно, потому что она тогда ничего не умела. Не владела ни голосом, ни телом. Но надо сказать, что все актеры очень помогали ей своим опытом, советами».

Никита Михалков впоследствии говорил о Ларисе Гузеевой:

«Она замечательная партнерша. Это была ее первая картина. Дебют среди таких высокопрофессиональных монстров, как Мягков, Фрейндлих, Петренко, стал невероятным испытанием».

Впоследствии многие актеры рассказывали, что роль давалась Гузеевой с большим трудом. У нее многое не получалось, она была напряжена, приходилось снимать по 10-15 утомительных дублей, Рязанов был выжат, как лимон. В один из таких съемочных дней и произошел эпизод, оставшийся в истории кинематографа. Снимали сцену свидания героини с персонажем Никиты Михалкова. По сюжету, Лариса должна была испытывать бурные и противоречивые эмоции: то плакать, то истерически смеяться. Но у Гузеевой ничего не получалось. Смех она еще могла выдавить из себя, но так необходимых слез в кадре не было.

Тогда на помощь внезапно пришла Алиса Фрейндлих, наблюдавшая эту сцену. Вот как рассказывал об этом впоследствии Александр Панкратов-Черный:

Александр Панкратов-Черный Советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации «Алиса Бруновна смотрела на это, а потом говорит: «Мотор!» Камера начинает снимать. И Алиса Фрейндлих как вмажет Ларисе пощечину. Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: «Смейся!» И она засмеялась! После сцены Алиса Бруновна подошла к Ларисе и со слезами на глазах попросила прощения. Лариса ее благодарила».

Вадим Алисов Оператор «Гузеева – молодец, она поняла, что это необходимо, и от обиды, которая у нее возникла, сразу полились слезы».

Но к чести Гузеевой нужно сказать, что злости за такой урок она не затаила. Никто не видел, чтобы она потом настороженно относилась к Алисе Фрейндлих. Наоборот, она писала в соцсетях, что Фрейндлих – ее «дорогая киномама» и благодарила артистку за то, что удалось с ней поработать.

Что касается Эльдара Рязанова, то он решил не рисковать и оставил главной героине только внешность Ларисы Гузеевой. А низковатый голос актрисы и своеобразную манеру речи вы в кинофильме не услышите. Бесприданница Лариса Огудалова говорит нежным голосом Анны Каменковой, а поет за нее Валентина Пономарева.