Кинофестиваль со звездами «Содержанок» и «Брата 2» открывается в Костроме

В Костроме пройдет 12-й Фестиваль уличного кино, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации Областного дома народного творчества им. Иосифа Кобзона, лучшие короткометражки отобрали из более тысячи работ. В некоторых из них приняли участие актеры Виктор Сухоруков, Петр Фёдоров, Дарья Мороз, Слава Копейкин и многие другие. 24 сентября в 12:40 покажут внеконкурсную программу (18+), а 26 сентября в 12:30 пройдет показ картин фестивальной программы (18+).

В оба этих дня в 11 часов начнутся советские фильмы «Первый учитель» (0+) и «Осень» (12+).