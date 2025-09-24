Умерла актриса Клаудия Кардинале

Во Франции неподалеку от Парижа на 88-м году жизни «в окружении детей» скончалась актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале). Об этом сообщил ее агент Лоран Самри.

Клаудия Кардинале родилась и провела детство в Тунисе, где выросла в семье итальянских иммигрантов. Ее родным языком был французский. Свой первый шаг в кино она сделала в 1958 году, снявшись в эпизоде фильма Марио Моничелли «Обычные незнакомцы».

За время творческой деятельности актриса появилась более чем в ста фильмах, став одной из самых узнаваемых звезд европейского кинематографа. Среди ее знаковых работ — картины Лукино Висконти «Рокко и его братья», Федерико Феллини «8 с половиной», Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Она также снялась в советско-итальянской ленте Михаила Калатозова «Красная палатка». Последней ее ролью в кино стала работа в фильме Эллы Лемхаген «Римские свидания», вышедшем в 2015 году.

На протяжении карьеры Кардинале сотрудничала с крупнейшими актерами своего времени: Марчелло Мастрояни, Марлоном Брандо, Аленом Делоном, Брижит Бардо и другими.

Ее вклад в мировое кино отмечен множеством наград. Актриса трижды становилась обладательницей премии «Серебряная лента», получила главные призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей — «Золотого льва» и «Золотого медведя». В России ее удостоили премии «Золотой орел» за вклад в мировой кинематограф. Также Кардинале была награждена высокими государственными наградами — орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» и орденом Почетного легиона Франции.