Глава Marvel Studios подарил Педро Паскалю куклу-клоуна из «Полтергейста»

Как оказалось, глава Marvel Studios Кевин Файги любит делать значимые подарки своим коллегам. К примеру, он подарил Педро Паскалю куклу-клоуна из фильма «Полтергейст» 1982 года.

Об этом рассказала Хавьера, сестра Педро Паскаля, отметив, что кукла находится у него дома и выглядит очень жутко.

Она у него дома. Он просто сумасшедший. Кукла очень пугающая.

Педро Паскаль стал частью киновселенной Marvel с выходом фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». В ней он сыграл Мистера Фантастика. К своей роли вместе с остальными членами команды он вернётся уже в «Мстителях: Судный день» и «Мстителях: Секретные войны».