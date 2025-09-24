Романтическая комедия «Клевый УLove» вышла на больших экранах. Одну из главных ролей в ленте сыграла Ингрид Олеринская. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой.

— Ингрид, про что фильм?

— Отвечу кратко: про женскую дружбу и про любовь.

— Вы играете Аню, помощницу бизнесмена Игоря, которая с подругами попадает на соревнования по рыбалке, где босс не узнает ее. Как играть такие отношения?

— По сюжету Игорь живет в другом городе и Аню взял на работу дистанционно. Девушка его видела, а он ее нет, потому что Аня выдала за себя другого человека. Не хочу разрушать интригу, но события закручиваются вокруг того, что Аня никак не решается сказать Игорю о том, что она его помощница. Играть это было несложно, но интересно. И у меня был прекрасный партнер Виктор Васильев.

— У вас есть опыт рыбалки?

— В детстве мы с папой ходили рыбачить. Но у нас были самодельные удочки. Никаких спиннингов и профессиональных приспособлений, о которых я узнала на съемках, не было. Так что к рыбалке я отношусь прекрасно. Но мне больше нравится наблюдать за тем, как опытные рыбаки ловят рыбу. Я ее лучше приготовлю.

— Как думаете, почему «рыбалкой» называют флирт?

— Не знаю. Если порассуждать, то вокруг много разной рыбы и можно выловить себе самый интересный и редкий экземпляр.

— Девушки в фильме путают адрес. У вас, раз вы поступали на факультет географии, такого не бывает?

— Бывает. Я могу в «трех соснах заблудиться», прийти не туда, перепутать время из-за большого количества информации, которую надо удерживать в голове. На географию я пошла, чтобы не расстраивать маму и «не терять год». Так меня привлекали английский и журналистика. Вообще я считаю, что за редким исключением человек в возрасте 17 лет едва ли знает, чем захочет заниматься всю жизнь.

— Потом на одном из концертов вас позвали на пробы в фильм «Неадекватные люди». Как решились?

— Это было соревнование по танцам. Мы пошли туда с друзьями. Я стояла около сцены и дурачилась. Ко мне подошла Оля Алексеева, на тот момент ассистент по актерам, и начала со мной знакомиться. Я ей не поверила, решила, что это развод, и говорила по-хамски. Но номер телефона оставила. Через три дня меня позвали на пробы. Я была уверена, что кастинг не настоящий и взяла с собой подружку Наташу. Мы шли разоблачать аферистов. А оказалось, что все по-настоящему. Я доверилась команде. И увлеклась кино.

— Верите женской дружбе?

— Все индивидуально. К счастью, у меня есть подруга, с которой мы уже много лет вместе.

— Вы были в браке меньше года. Как не бояться совершить ошибку? Где познакомиться «с тем самым»?

— После неудачных отношений закрывать сердце на замок не хочется. Да, иногда бывает сложно довериться. Но жизнь одна, мы все имеем право на ошибку, на выбор, на пробу. А познакомиться можно в любом месте. Тут правит его величество случай. Хотя я далека от приложений для знакомств. Предпочитаю сближаться с людьми из своего реального круга общения.

— Встреча на концерте привела вас в кино. Как любите проводить досуг?

— Концерты я обожаю! С удовольствием на них хожу, слушаю, пою и танцую. Но их сейчас не так много. Еще мне нравится ходить на выставки, гулять в парках с собакой. Так и провожу свободное время, когда оно есть.

Досье

Ингрид Олеринская родилась 14 марта 1992 года в Рязани. Жила и училась в Нижнем Новгороде, позже в Москве. Поступила на географический факультет МПГУ. Дебютировала в фильме «Неадекватные люди» (2010). В ее фильмографии более 40 ролей в кино и сериалах, включая: «На деревню дедушке», «Ира», «Трудные подростки» и других проектах.