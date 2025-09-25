Леонардо Ди Каприо мог сменить имя в начале карьеры

Актер Леонардо Ди Каприо признался, что в начале карьеры продюсеры советовали ему сменить имя. Его слова передает People.

© Global Look Press

По словам Ди Каприо, продюсеры посчитали его имя и фамилию «слишком этническими». Они были уверены, что его никто не возьмет на работу. Агенты хотели дать актеру псевдоним Ленни Уильямс. На тот момент артисту было около 12-13 лет.

Ди Каприо рассказал, что его отец был категорически против псевдонима. Мужчина не позволил, чтобы его сыну сменили имя.

В августе издание Page Six сообщило, что на Ибице полиция не узнала и обыскала актера Леонардо Ди Каприо.

На кадрах с места происшествия видно, как 50-летний актер в черной бейсболке и футболке ждет своей очереди на досмотр с телефоном в руках. По словам источника издания, знаменитость обыскали дважды, прежде чем пропустить на вечеринку на частной вилле. С остальными известными гостями правоохранители поступили так же.

На видео слышно, как женщина говорит о том, что ее «активно обыскивают». На острове также сфотографировали девушку актера, супермодель Витторию Черетти.