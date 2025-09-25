Звезда «Папиных дочек» ушла из кино

Звезда «Папиных дочек», Анастасия Сиваева объяснила, почему ушла из кино на 10 лет. Об этом сообщает Super.

В беседе с журналистами на презентации нового сезона телеканала СТС экранные сестры признались, что у исполнительницы роли Даши Васнецовой был «10-летний творческий отпуск». Последний раз в кино актриса появилась в 2015 году, когда она вышла замуж, родила ребенка и перестала появляться на публике.

В феврале 2025 года Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек.

Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

Ранее Самойленко назвал ошибкой съемки в продолжении «Папиных дочек».