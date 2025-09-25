Актриса Иванченко высказалась после хейта из-за роли в сериале «Няня Оксана»

Портал «Стархит» рассказал, что стендап-комик Олеся Иванченко столкнулась с волной негативных комментариев в соцсетях на фоне новостей о выходе сериала «Няня Оксана», в котором она сыграла главную роль. Как отмечает издание, Иванченко начали сравнивать с актрисой Анастасией Заворотнюк - няней Викой из сериала «Моя прекрасная няня».

По сюжету нового сериала Оксана прилетает к своему жениху в Москву из Краснодарского края, но он её бросает. Девушка остается в столице и по стечению обстоятельств устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора и отца троих детей Ивана Самсонова.

«Стархит» подчеркивает, что «масла в огонь подливало» визуальное сходство актрис. Сама Иванченко рассказала в недавнем интервью Надежде Стрелец, что ходила к психоаналитику, готовясь к съемкам.

«Я снималась в условиях сложного для себя психологического эксперимента», - подчеркнула Иванченко.

По ее словам, вместе с психоаналитиком они «прорабатывали, чтобы она разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль». Иванченко отметила, что, возможно, играла «не так профессионально, не так тонко», но «со все душой».