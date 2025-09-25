Актеры не всегда просто играют, иногда они буквально живут своей ролью. Именно так подошел к подготовке Оуэн Пейнтер, исполнивший Хлюпа в сериале «Уэнсдэй». Его герой просыпается после долгого сна, и у него будто бы пересохло горло. Актер решил: нужно прочувствовать это физически.

В течение двух месяцев он тренировался дома – ползал по полу, как будто только что очнулся, издавал странные звуки, пытался доползти до стакана с водой. Настолько сильно вжился, что доставлял соседям немало неудобств.

Факт о сериале «Уэнсдэй», который вас удивит

Он даже разработал особенную походку и учился неуклюже брать предметы, имитируя неработающую нервную систему. Результат – абсолютно узнаваемый персонаж, которого зрители запомнили надолго. Иногда, чтобы попасть в кадр на 10 минут, люди месяцами превращают свою квартиру в репетиционную студию.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.