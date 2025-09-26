Кирилл Кяро рассказал о роли в сериале «Берлинская жара»

Сценарий сериала отчасти основан на засекреченных документах, узнал специальный корреспондент НСН на премьере проекта.

Одновременно с выходом фильма «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого») на больших экранах на малых с 25 сентября можно будет увидеть сериал «Берлинская жара», который тоже опирается на реальные события времен Второй мировой войны. На премьерном показе побывал специальный корреспондент НСН.

Основные действие сюжета разворачивается летом 1943 года. В проекте представлена история формирования Лаборатории № 2 под руководством Игоря Курчатова, которого воплотил Даниил Страхов. Параллельно с советскими работами по атомному проекту схожим процессом в Германии руководит физик Вернер Гейзенберг в исполнении Кирилла Кяро. Эта линия в сериале построена на архивных материалах и консультациях отраслевых экспертов. Со специалистами сверялись и диалоги, чтобы язык ученых звучал корректно.

Как рассказал Кирилл Кяро на премьере, он долго обсуждал с постановщиками, каким должен быть его герой в этой истории. Ему, как и Даниилу Страхову, предстояло воплотить на экране персонажа, реально существующего в истории.

«Мой герой - гений физики, "Моцарт физики" Вернер Гейзенберг, который в какой-то момент тоже был готов создать атомную бомбу. Наш сериал расскажет, что ему помешало это сделать. С режиссером мы многое попробовали уже во время проб, много говорили о герое. Во время съемок нам было интересно и уютно, со сложностями на площадке я не столкнулся», - подчеркнул артист на светской премьере.

Помимо противостояния СССР и нацистской Германии в разработке ядерного оружия, сериал также рассказывает историю советского разведчика Франса Хартмана. Эту роль в сериале исполнил Гела Месхи. По сюжету привычный уклад героя меняется после знакомства с сотрудницей германского МИД Дори в исполнении Анны Песковой. Актриса отметила, что сценарий среди прочего основан на некоторых засекреченных документах.

«Лично для меня, как для актрисы, было большим счастьем получить предложение сняться в этом сериале. Основой для его создания послужила и наука, и разведка. Насколько я знаю, для нашего сериала были рассекречены некоторые секретные документы. На их основе был создан сценарий наших восьми серий», - заявила она.

В сериале также можно будет увидеть Бориса Каморзина, Алексея Верткова, Андрея Мерзликина, Марию Миронову и многих других.

Две первые серии уже доступны в онлайн-кинотеатрах Premier, Wink и Kion. В дальнейшем эпизоды будут выходить раз в неделю по средам, третья серия появится на малых экранах 1 октября. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газпром-Медиа Холдинга», фонда «Атом», ГК «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Службы внешней разведки России.

