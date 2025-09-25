Легко отказала Алену Делону: какой была актриса Клаудия Кардинале

24 сентября ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале. В 1970-х яркая красавица завоевала любовь зрителей по всему миру.

Итальянское кино любила советская публика — фильм Федерико Феллини «Восемь с половиной» был триумфатором Московского кинофестиваля, получив «Золотого орла», картины Лукино Висконти и Сержа Леоне невозможно было пропустить в кинотеатрах. Звездой многих этих картин была Клаудия Кардинале — умопомрачительная красавица, которой хотелось подражать. Она была эталоном на экране, но секрет обаяния, который заставлял влюбляться в девушку и режиссеров, и зрителей, был в том, что она никогда не стремилась казаться холодной и неземной, как часто происходит с безупречными дивами кино.

Звезда итальянского кино заговорила на итальянском только тогда, когда стала актрисой. Девушка родилась в Тунисе, в семье иммигрантов из Сицилии. Родными для нее были диалект арабского, французский и сицилийский. Ее заметили случайно. Выиграв конкурс красоты на родине, девушка отправилась на Венецианский кинофестиваль — билеты были главным призом. Благодаря хорошему чутью журналистов, снимавших ее как одну из гостей, Клаудия оказалась на обложках журналов, и ее тут же заметил продюсер Франко Кристальди.

В 17 лет Клаудия стала жертвой сумасшедшего поклонника. Это был позор для благочестивой католички — сына, которого она родила от преступника, актриса несколько лет выдавала за младшего брата. Спас ее первый супруг — Кристальди. Хотя союз с Франко был скорее творческим, любовью продюсера к актрисе, а ее — к покровителю. Настоящим чувством обернулось знакомство Клаудии с режиссером Паскуале Скуитьери. Со вторым супругом женщина прожила три десятка лет. Ее окружало множество сплетен — внимание к диве проявляли Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Марлон Брандо, становившиеся ее партнерами по съемочной площадке. Но на все ухаживания Клаудия реагировала с юмором — сердце красавицы не было склонно к измене. В интервью она признавалась, что была равнодушна к мужской красоте, а потому «легко отказала Алену Делону».

В фильмографии актрисы культовые картины — «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Розовая пантера» Блейка Эдвардса, «Иисус из Назарета» Франко Дзеффирелли... Удалось ей поработать и с советским режиссером Михаилом Калатазовым, снявшись в его последней картине «Красная палатка».

Партнерами в картине стали Никита Михалков, Юрий Соломин, Юрий Визбор... С тех пор Россия занимала в сердце королевы экрана особое место. Единственное, что ей не нравилось, это холодный климат. Во всех интервью она говорила, как тепло ее встретили, как восхищена она русским народом и с каким содроганием вспоминает пробирающие до дрожи холода.

Ее путь на экранах был долгим и светлым — за 60 лет карьеры Клаудия сыграла более чем в 150 картинах, став одним из символов золотого века итальянского кино. Экран стал для нее спасением — Кардинале говорила, что ее ремесло помогает не бежать от жизни, а прожить ее на кинопленке лучше, чем в действительности. Актриса скончалась в окружении детей и близких в Немуре, недалеко от французской столицы.

ИЗВЕСТНЫЕ РОЛИ

«Рокко и его братья» Режиссер Лукино Висконти, 1960 Клаудия Кардинале сыграла небольшую роль — жену одного из братьев Дженнету. Но образ запомнился, и в следующем фильме она уже снялась в главной роли.

«Девушка с чемоданом» Режиссер Валерио Дзурлини, 1961 Роль экспрессивной певицы Аиды Дзеппони принесла актрисе известность.

«Восемь с половиной» Режиссер Федерико Феллини, 1963 Кардинале сыграла фактически саму себя — блистательную звезду экрана, вдохновившую режиссера, страдающего от творческого кризиса. Ее партнером был Марчелло Мастроянни.

«Леопард» Лукино Висконти, 1963 В исторической киноэпопее об эпохе рисорджименто в Италии — дочь нувориша Анжелика. Ее супругом на экране стал Ален Делон.

«Красная палатка» Михаил Калатозов, 1969 В основе сюжета — реальная история спасения участников экспедиции на дирижабле «Италия» в 1928 году. Клаудия сыграла медсестру Валерию, возлюбленную одного из погибших героев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Плахов, кинокритик: